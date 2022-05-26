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上海增338宗本土感染 中學生最快6月初返校復課

社會熱點 10:52 2022/05/26

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內地昨日（25日）新增460宗新冠肺炎本土病例，包括104宗確診及356宗無症狀感染。上海佔338宗，另再多一名患者不治。全市高三、高二年級學生從6月6日，初三年級學生從6月13日起返校復課。

據國家衛健委通報，北京新增45宗本土病例，包括36宗確診和9宗無症狀感染。

上海感染人數持續回落，新增48宗確診及290宗無症狀感染。其中，31宗確診由無症狀感染轉歸；17宗確診和290宗無症狀感染在隔離管控中發現。

上海增387宗本土感染 黃浦即日起開展三輪核酸檢測

衛健委：北京聚集性和零星散發疫情交織 上海防反彈壓力仍然較大

上海另新增1宗死亡病例，63歲女患者合併有急性消化道大出血、腦外傷後遺症、阿爾茨海默病、墜積性肺炎等急慢性基礎疾病，入院後病情迅速加重，經搶救無效死亡。死亡原因為基礎疾病。

上海：小一至初二年級不組織統一期末考

上海市教委副主任楊振峰表示，綜合考慮疫情防控形勢、學校復課前的準備工作進展、以及考生線下學習的必要時間等因素，決定全市高三、高二年級學生從6月6日，初三年級學生從6月13日起返校復課。因為情況特別，這次復課安排不做強制要求，考生和考生家長可以選擇返校復課，也可以選擇居家線上複習。

此外，中小學其他各年級學生繼續居家在線學習至學期結束，幼兒園、托兒所、托育機構等不再安排返園。另考慮到疫情防控需要和線上教學實際，義務教育階段小學一年級至初中二年級不再組織統一的期末考試，學校可結合學生作業、線上學習狀況及線上活動表現等情況，對學生進行綜合評價；高一、高二年級參照執行。

責任編輯：易燕丹

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