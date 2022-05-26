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【中美貿易戰】美官員料對華關稅評估可能需要數月

經濟脈搏 11:56 2022/05/26

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美國對華關稅將在7月陸續到期，貿易關稅的未來走向受到關注。美國貿易代表辦公室總法律顧問葛蕾塔（Greta Peisch）說，美國對超過3000億美元中國進口商品的關稅評估可能將需要幾個月的時間，但一些商品關稅的撤銷或調整可能在評估結束前落實。

據彭博社報道，葛蕾塔昨日（25日）在喬治敦大學法學院舉辦的一個活動上說，在一定程度上，對中國進口商品的關稅評估進度將取決於美國政府收到的反饋數量，因為美國政府需要通過分析梳理這些反饋，來確保美國政府能有一個良好的評估過程。鑒於此，評估可能耗時數個月時間，但「我們仍希望能夠盡快完成評估」。

她續稱，這並不影響美國總統拜登在評估程序結束前調整關稅政策，包括撤銷某些商品關稅的征收。

她也提到，作為印太經濟框架的（IPEF）一部分，美國政府也在重新評估過去實施的關稅，並在思考通過其他方式向各國提供何種類型的市場准入。

她也強調，印太經濟框架並不是要孤立中國，而是要確保印太地區的國家有實現貿易多元化的選擇和方式。

美官員料對華關稅評估可能需要數月

拜登稱考慮降低對華關稅 在岸人民幣兌美元收復6.65關（第二版）

【中美角力】戴琪稱對中國商品關稅審查諮詢 評估潛在經濟影響

美政府內部意見不一

拜登政府本月就政府對逾3000億美元中國商品加征關稅的措施展開評估，以便在此類措施在7月自動失效前做決定。一些經濟學家、國會議員和美國商會向政府施壓，要求降低或取消關稅。

拜登周一透露，由於美國國內物價飆升，他正在考慮取消部分對華關稅以對抗國內通膨，並將在結束亞洲之行回到美國後與財長耶倫商討。

不過，美國貿易代表戴琪近日說，美國在決定是否取消對華關稅時必須有「戰略」考量，雖然美國減免對華關稅是應對40年來最熾熱通脹的一種選項，但應在更廣泛的經濟政策背景下研究關稅。

責任編輯：李冰琪

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