人行：用好降準、普惠小微貸款等工具 加大重點領域金融支持力度

人民銀行發布《關於推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制的通知》，提到要發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好降準、再貸款再貼現、普惠小微貸款支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。

《通知》表示，從制約金融機構放貸的因素入手，按照市場化原則，進一步深化小微企業金融服務供給側結構性改革，加快建立長效機制，著力提升金融機構服務小微企業的意願、能力和可持續性，助力穩市場主體、穩就業創業、穩經濟增長。

《通知》要求，做好資金保障和渠道建設，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好降準、再貸款再貼現、普惠小微貸款支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。科學制定年度普惠小微專項信貸計劃，確保普惠小微貸款增速不低於各項貸款增速，全國性銀行要向中西部地區、信貸增長緩慢地區和受疫情影響嚴重地區和行業傾斜。加大小微企業金融債券、資本補充債發行力度，積極開展信貸資產證券化，拓寬多元化信貸資金來源渠道。

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《通知》另明確，要推動科技賦能和產品創新，提升會貸的水平。加快推進涉企信用信息共享應用，豐富特色化金融產品，推廣主動授信、隨借隨還貸款模式，滿足小微企業靈活用款需求。發揮普惠性支持措施和針對性支持措施合力，加大對重點領域和困難行業的金融支持力度。

人行數據顯示，今年4月末，普惠小微貸款餘額20.7萬億元，按年增長23.4%，連續36個月保持20%以上的增速，普惠小微授信戶數5132萬戶，按年增長41.5%，是2019年末的1.9倍；4月新發放普惠小微企業貸款利率5.24%，處於歷史較低水平。

人行強調，將加快落實穩經濟一攬子措施，督促和指導各金融機構認真落實落細，努力打通長效機制落地的「最後一公里」，切實提升小微金融服務質效，支持小微企業紓困發展。

責任編輯：易燕丹

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