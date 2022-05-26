深圳促消費30條措施發佈 補貼新能源車、家電及電子產品等

深圳市近日發布《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》，包括鼓勵汽車消費、展開汽車下鄉活動、擴大消費電子市場規模、推動家電消費、促進戶外文旅體消費、加大「有獎發票」活動力度等30項措施。相關政策即日起實施，有效期至2022年12月31日。

其中，對新購置符合條件新能源汽車並在深圳市內上牌的個人消費者，給予最高不超過每輛1萬元（人民幣，下同）補貼最受關注。

鼓勵汽車消費措施中，深圳全面落實大陸國家新能源汽車免徵車輛購置稅政策，新增投放2萬個普通小汽車增量指標，透過專項搖號活動，面向仍在搖號且已參加60期以上（含60期）的未中簽申請人進行配置，中簽者須購置符合條件的燃油車或新能源汽車（對購置新能源汽車的中簽者，給予最高不超過2萬元／台補貼）。

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深圳放寬混合動力小汽車指標申請條件。允許名下僅有1輛在深圳市登記的小汽車個人，購買符合條件的混合動力小汽車，並申請上牌指標。鼓勵旅遊客運車輛使用新能源或清潔能源。展開汽車下鄉活動，在深圳市行政區（新區）內購買新能源汽車的深汕特別合作區戶籍居民，可按相關規定申請純電動小汽車或混合動力小汽車增量指標，並享受相關補貼政策。

電子產品等補貼15％ 每人累計最高2000元

擴大消費電子市場規模方面，深圳展開消費電子產品促銷活動。結合開學季、暑促季、傳統節日等主題，在5-8月期間輪動組織開展消費電子專場促銷活動，對消費者購買符合條件的手機、電腦（含平板電腦）、耳機、音響、全屋智慧家電、智慧穿戴設備、消費級無人機、智慧家用機器人、智慧健身器材等產品，按照銷售價格的15％給予補貼，每人累計最高2000元。

同時，展開綠色節能家電促銷。組織家電生產、銷售企業推出惠民讓利活動，5-8月期間，對消費者購買符合條件的電視機、空調、冰箱、洗衣機、廚房家電、生活小家電等家用電器，按照銷售價格的15％給予補貼，每人累計最高2000元。

同時，建立「白名單」制度，在做好參展各方常態化防疫工作的前提下，支持服裝、傢俱、珠寶、鐘錶、眼鏡、皮革等優勢時尚產業舉辦面向專業採購方的專業展會，助力時尚消費市場復甦。加大有獎發票活動力度，新增1000萬元有獎發票資金，圍繞零售、餐飲、文旅、住宿、體育等領域，在全市範圍內根據發票金額開展有獎發票活動，活動期限從5月1日起至年底。

責任編輯：李冰琪

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