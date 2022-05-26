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數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪

社會熱點 13:24 2022/05/26

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數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪

圖像永比文字吸引，學校課本插圖畫得好尤其重要。內地近日新出的一本小學數學課本引起熱議，不是因為教材本身有問題，而是插圖。數學書中插圖人像審美令人奇怪，有網民甚至形容這些公仔畫得就像唐氏綜合症患者。涉事的人民教育出版社面對輿論壓力，表示會虛心採納意見，已着手重新繪制插圖。教育部教材局亦表示關注到此事，已介入調查。

內地傳媒報道，人民教育出版社數學教材引發爭議，人物形象歪嘴、斜視，被網民吐槽太醜。網民大多表示插圖人物眼神奇怪、毫無美感，對比其他版本的教材插圖存在明顯審美差距。

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有人形容人物畫得像沒睡醒似的；自己兒時上學用的教材是天花板級別。更有人直指，這些公仔就像唐氏綜合症小童。

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有人則翻出以前的教材插圖，表示畫裏的孩子朝氣蓬勃，非常陽光，讓人很是向往。

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人民教育出版社周四（26日）發表聲明，稱關注到網上有關小學數學教材封面和插圖的意見，及時組織專家認真研究，對社會各界好的意見建議虛心採納，已著手重新繪制有關冊次數學教材封面和部分插圖，改進畫法畫風，提高藝術水平，充分發揮教材封面和插圖的育人作用。

出版社又稱，社方會舉一反三，全面評估所出版教材的封面、插圖，進一步提高設計質量。

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責任編輯：連兆鋒

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