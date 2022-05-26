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上海樂高樂園度假區項目復工 預計2024年正式開園

社會熱點 13:38 2022/05/26

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在統籌兼顧疫情防控和安全生產的前提下，位於上海金山區的上海樂高樂園度假區項目周三（25日）正式復工。據了解，該度假區整體設計取得巨大進展，樂園主體樁基施工預計將於今年第四季度展開。

據人民網報導，疫情管控期間，上海樂高樂園度假區員工通過居家辦公、線上會議的方式，與海外及境內設計團隊積極推進樂園設計工作。

此前，通過金山城投集團的積極協調，在上海市住建委、上海市招投標辦和金山區建管委的支持下，上海樂高樂園項目早期包（除樁基外）施工資格預審，於2022年4月26日上午按期順利完成遠程開標，這也是上海疫情封控期間開出的建設工程「第一標」。

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金山區建管委表示，疫情防控期間，該區重點做好疫情防控和安全生產兩個方面，在確保安全和疫情可控的前提下建立「一工地一方案」，有序推進建築工地復工復產。

金山區25日開放全域流動之際，地勘單位順利進場開啟地勘作業，意味著上海樂高樂園主體工程的前期準備工作已全面啟動，樂園主體樁基施工預計將於今年第四季度展開。

上海樂高樂園度假區正式開工 2024年開園（組圖）

上海：沒部署「場所碼」或「數字哨兵」 不得復工復產復市復學

復工期間，度假區項目將嚴格遵守建築工地疫情防控復工復產要求，成立並公示防疫領導工作小組，全場實施封閉管理，入場測溫掃碼；確保所有人員正確佩戴口罩和勞保用品，並儲備充足應急防護物資，工地大門張貼場所碼，入口處設置數字哨兵，建立常態化工地疫情防控體系。

據悉，上海樂高樂園度假區專為2至12歲親子家庭打造，由默林娛樂集團運營，計劃於2024年正式開園。落成後，度假區將有樂高主題樂園及1座配套主題度假酒店，園內共有8大主題片區，並將融合全球樂高樂園熱門遊玩項目和中國傳統文化、海派特色以及江南元素。

責任編輯：易燕丹

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