內地民眾欲辦護照 國家移民局：建議推遲或取消出境

內地近期有民眾表示出境時遇到困難，引起關注。國家移民局近日答覆了多名網民留言提問，有人表示護照過期，希望續辦然後出國旅遊，國家移民局則以疫情仍處於全球大流行階段，國際旅行風險較高為由，建議民眾推遲或取消出境行程。國家移民管理局又重申，近期有關民眾出境時被剪護照消息不實。

澎湃新聞報道，據國家移民管理局網站消息，局方近日答覆網民留言。

一位網民留言咨詢，6月1日起韓國將開放個人旅遊簽證，現護照過期了，可以重新辦理護照嗎？

國家移民管理局回覆稱，當前，疫情仍處於全球大流行階段，國際旅行風險依然較高，國際航班尚未全面恢覆，短期出國人員如滯留境外，將增加染疫風險，給個人和家庭造成不必要的損失。因此，建議推遲或取消出境旅遊行程。

如確有必要緊急出境需求時，可以再向當地公安機關出入境管理部門申請辦理出入境證件。屆時，還可以撥打國家移民管理機構12367服務平台，向當地公安機關出入境管理部門咨詢了解辦證具體事宜。

另一位網民留言稱，想因私出國看看世界，去國外找個工打打，但是我聽說疫情期間非必要不予辦理護照，是真的嗎？

移民局公民出入境管理司回覆稱，當前，新冠肺炎疫情發展仍有很大不確定性，出境旅行將面臨較大的染疫風險和滯留境外風險。國家移民管理局建議您如無緊急必要事由，可推遲或取消出境行程，確保個人健康安全。如確有必要緊急事項需要出境，可就近前往當地公安機關出入境管理部門申請辦理。

有網民留言稱，計劃前往英國讀博士，預計今年9月前往英國，但是聽說有留學生護照無故被剪，想向移民局詢問是否現在禁止留學生出境？

移民局公民出入境管理司回覆稱，「護照無故被剪角」消息不實，相關單位和國家移民管理局均已辟謠。如確有出境留學需求，可申請辦理出入境證件，公安機關出入境管理部門將依法提供證件辦理服務。如持有效出入境證件，可在口岸接受邊檢機關查驗後正常出境。

5月23日，國務院聯防聯控機制召開記者會，國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友。對出國境參加防疫抗疫、醫療救助、從事商務、科研、留學、學術交流、就醫、處理親屬喪事、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚、處理境外突發緊急問題等必要事由的，移民管理機構及時受理審批出入境證件，情況緊急的還將提供「綠色通道」便利。

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責任編輯：連兆鋒