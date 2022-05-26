深圳要逝者提供核酸檢測證明惹議 網友：難道擔心返陽

內地近期推行常態化核酸檢測，有地方搭乘地鐵或巴士都有要求出示核酸陰性證明。近日，網絡上流傳一張截圖顯示，深圳殯儀館規定需提供逝者檢測證明引發熱議，網友嘲諷說「難道擔心返陽」、「沒做核酸不能死」。

據天目新聞報道，在「i深圳」APP的「智慧殯葬」頁面，顯示出一條溫馨提示，其中提到：「在疫情期間，對封控管控防範區的逝者，報喪人除需提供《死亡證明》或《遺體接運單》外，還需根據該區域的核酸檢測要求，提供逝者核酸檢測證明。」天目新聞記者隨後通過「i深圳」APP進入「智慧殯葬」服務，發現頁面中確實彈出了這樣一條溫馨提示。

▲ app截圖

此發文引起網友熱議，分別回應「難道擔心返陽」、「如果是死於新冠，不是應該由醫院出證明嗎」，還有網友建議逝者的核酸檢測報告，同步也燒一份，「不然，牛頭馬面可能不帶路去見閻羅王」。

另有網友表示，之前給魚做核酸，現在又出了給死人做核酸，「太玄幻了」， 更有人嘲諷「沒做核酸不能死啊」。

不過也有網友力挺這項規定，指如果逝者攜帶病毒，殯儀館內還有其它人卻未被告知，工人直接接觸，很有可能被感染。

▲ 網友評論

報道稱，深圳市殯儀館工作人員證實，這項政策自今年以來確實一直存在，由深圳市衛健委、民政局、公安局三個部門聯合發布，來自疫情封控管控防範區的報喪者的確需要提供逝者的核酸檢測證明。

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該名工作人員說：「疫情期間，對於封控管控防範區的逝者，一般是要有24小時以內的核酸檢測證明，如果沒有的話，深圳的防疫站點也能應急做核酸，一兩個小時就能出結果。在實在無法出示的情況下，也可以提供家屬的核酸證明。如果逝者本身患有新冠肺炎，殯儀館也有相應的政策和處理流程。」

除此之外，工作人員也強調，就現階段深圳疫情形勢而言，報喪流程處於正常狀態，無需提供逝者核酸檢測證明。

責任編輯：李冰琪

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