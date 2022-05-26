WSJ：中國封控措施衝擊跨國公司在華收入

內地堅持「動態清零」政策拖累消費，美媒指，這為在中國擁有大量業務的跨國公司造成壓力，外企管理層普遍認為，第二季度的中國市場收入將嚴重受挫。這對於許多習慣於依賴中國作為主要增長來源的西方公司而言是一種逆轉，同時削弱了全球其他地區在疫情後反彈的積極影響。

《華爾街日報》（WSJ）梳理了多間跨國公司的財報指，Starbucks、adidas和洲際酒店集團等公司公布在華收入大幅下滑，因消費者居家避疫無法外出消費及更加精打細算。洲際酒店首季度在華平均每間可供出租客房收入，與疫情前相比下降42%，其首席財務官在早前的會議上稱，該季度財務應該表現強勁，「如果沒有中國市場拖後腿」。Starbucks在中國的5400家分店中，本月初有1/3處於停業，該公司承認無能力預測下半年在中國的收入。

Gucci母公司Kering SA稱，封控迫使其在中國的「相當一部分門市停業」，由於一場原定於今年舉行的重大營銷活動受干擾，在出現疫情的城市以外的地區，銷售也將受到影響。外企普遍認為，在截至下月底第二季度中，中國市場收入將受到嚴重打擊。原本在深圳某跨國銀行工作的郭女士（Guo，音譯）最近遭到裁員，她向WSJ透露，她以前不吝花錢去玩單板滑雪，現在失業了，在上海股市的投資價值也縮水。她不得不減少開支，甚至Starbucks也不敢喝。

報道提到，中國這全球第二大經濟體的消費疲軟正在抵消美國和其他地區銷售強勁的積極影響，上周公布的官方數據顯示，中國4月份社會消費品零售總額按年下降11.1%，而美國零售額按年增長8.2%。不過，仍有公司相信中國市場將在下半年能快速回溫，Hilton今年在中國開設的酒店房間數將比2021年多20%，其認為一旦解除對人員流動的限制，需求將會非常旺盛。洲際酒店集團今年也中國新開5家酒店，還有8家準備開業，同樣等待這些需求的釋放。

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責任編輯：陳建錫