中澳外交角力 兩國外長分別出訪太平洋島國

中國國務委員兼外長王毅今（26日）起出訪多個南太平洋島國，同日澳洲新任外長黃英賢（Penny Wong）同日亦前往南太平洋的斐濟，被視為爭奪在該地區的影響力。

王毅今日率團抵達所羅門群島，並與代總督奧蒂會面。王毅表示，中國一貫主張大小國家一律平等和國際關係民主化，反對一切形式的強權霸凌。他稱，所建交是歷史必然，順應時代潮流，符合兩國的根本和長遠利益，期待中所關係後來居上，成為中國同島國互利合作的高地，相互信任的典範

中方尋求與太平洋島國達成安全協議

據此前外交部公布，王毅今日起至6月4日，應邀對所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、東帝汶等8國正式訪問，對密克羅尼西亞聯邦「雲訪問」，同庫克群島總理兼外長、紐埃總理兼外長視像會晤，並在斐濟主持召開第二次中國—太平洋島國外長會。

路透引述一份文件稱，王毅下周在斐濟主持會議時，將尋求與近12個太平洋島國，達成涵蓋警務、安全和數據通信合作的區域性協議。據報密克羅尼西亞聯邦主張稱，應該拒絕「預先確定的聯合公報」，因他擔心這可能引發中國與西方國家之間新的冷戰。

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美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）亦指出，美國擔心這些協議的談判過程可能倉促且不透明，認為有關做法會加劇區域及國際緊張關係，升高對於中國在太平洋勢力的擔憂。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日表示，中國和南太島國同處亞太地區，同為發展中國家，是相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。王毅此訪，旨在深化中國同這些國家的友好合作關係，有利促進亞太地區的和平、穩定與繁榮，並不認同某些人聳人聽聞的說法。中國願同島國一道，密切高層交往，鞏固政治互信，拓展務實合作，深化民心相通，共同構建更為緊密的中國—太平洋島國命運共同體。

澳洲鞏固地區地位 將加強支持太平洋

與此同時，澳洲開始鞏固在該地區的地位，外長黃英賢今日前往斐濟，與斐濟總理會面，是她周一宣誓就職後，首次訪問太平洋。

她指出，中國已經表明了其意圖。澳洲新政府的意圖也是如此，希望幫助建立一個更強大的太平洋家庭。她表示，澳洲將會經常訪問太平洋地區，本周開始訪問斐濟，為太平洋島國論壇做準備。並強調澳洲希望為太平洋帶來新的能量和更多的資源。

澳洲新任總理阿爾尼巴斯（Anthony Albanese）表示，澳洲在支持太平洋島國方面需要加強，而非退縮。工黨新政府已承諾採取更多行動，在海事安全、氣候變化、增加援助和允許太平洋島國公民移民到澳洲等方面，支持這些島國。

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責任編輯：林佩怡

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