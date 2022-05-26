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國務院再出招保外貿 重點紓緩中小企資金緊張、提升物流效率

經濟脈搏 15:58 2022/05/26

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總理李克強召開「10萬人大會」後，國務院今日（26日）再公布13項新政策措施，助推動外貿保穩提質，重點紓緩中小微企資金緊張、提升跨國物流效率。

國辦印發《關於推動外貿保穩提質的意見》提出幫扶外貿企業應對困難挑戰，實現進出口保穩提質任務目標，助力穩經濟、穩產業鏈供應鏈，其中涉4方面：

  • 保障外貿領域生產流通穩定建立重點外貿企業服務保障制度，加強外貿企業生產經營保障。有力有序疏通海空港等集疏運，進一步壓縮國際班輪等泊時間，用好航空貨運運力，保障重要零部件、裝備和產品運輸，提高鐵路口岸通關及作業效率，促進外貿貨物運輸保通保暢。加強對國際海運領域市場監管，增強海運物流服務穩外貿功能。
  • 加大外貿企業財稅金融支持力度指導跨境電商企業用足用好現行出口退稅政策，支持符合條件的跨境電商相關企業申報高新技術企業，推動跨境電商加快發展提質增效。加大對外貿企業進一步開拓多元化市場的出口信用保險支持。支持銀行機構滿足企業合理資金需求，加大進出口信貸支持。針對中小微外貿企業，在承保覆蓋面、縮短理賠時間等方面加大出口信用保險的支持力度，增加信保保單融資規模，進一步加強金融支持。提供更多匯率避險方面的培訓、諮詢等公共服務，加快提升外貿企業應對匯率風險能力。有序開展更高水平貿易投資人民幣結算便利化試點，持續優化跨境貿易人民幣結算環境。
  • 進一步幫助外貿企業抓訂單、拓市場優化創新線上辦展模式，支持中小微企業以「境內線上對口談、境外線下商品展」等方式參加境外展會，促進企業用好線上渠道擴大貿易成交。支持醫藥企業註冊認證中西藥製劑和生物製品，支持國外消費者購買中國品牌汽車，支持更多地區開展二手車出口業務，鼓勵創新、綠色、高附加值產品開拓國際市場。
  • 穩定外貿產業鏈供應鏈：培育新一批進口貿易促進創新示範區，加強進口促進平台培育建設。支持勞動密集型外貿產業在國內梯度轉移，支持企業在綜合保稅區內開展「兩頭在外」保稅維修，支持加工貿易穩定發展。

李克強主持「10萬人大會」部署穩經濟政策。

文件要求，各地方、各相關部門要高度重視做好穩外貿工作，在支持企業保訂單方面加大工作力度，並結合實際推出針對性配套措施，推動其落地見效。

商務部發言人同日在新聞發佈會上表示，目前全國物流不通暢的問題正逐步改善，下一步將按照黨中央、國務院部署，從幾個方面繼續積極開展工作，一是通堵點，保障外貿貨物國內運輸暢通。二是聚合力，持續緩解國際物流壓力。三是強服務，及時解決企業實際難題。四是優環境，拓展外貿產業發展空間。

責任編輯：陳建錫

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