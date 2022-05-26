國務院再出招保外貿 重點紓緩中小企資金緊張、提升物流效率

總理李克強召開「10萬人大會」後，國務院今日（26日）再公布13項新政策措施，助推動外貿保穩提質，重點紓緩中小微企資金緊張、提升跨國物流效率。

國辦 印發《關於推動外貿保穩提質的意見》提出 幫扶外貿企業應對困難挑戰，實現進出口保穩提質任務目標，助力穩經濟、穩產業鏈供應鏈，其中涉4方面：

保障外貿領域生產流通穩定 ： 建立重點外貿企業服務保障制度，加強外貿企業生產經營保障。 有力有序疏通海空港等集疏運，進一步壓縮國際班輪等泊時間，用好航空貨運運力，保障重要零部件、裝備和產品運輸，提高鐵路口岸通關及作業效率，促進外貿貨物運輸保通保暢。 加強對國際海運領域市場監管，增強海運物流服務穩外貿功能。

加大外貿企業財稅金融支持力度 ： 指導跨境電商企業用足用好現行出口退稅政策，支持符合條件的跨境電商相關企業申報高新技術企業，推動跨境電商加快發展提質增效。 加大對外貿企業進一步開拓多元化市場的出口信用保險支持。 支持銀行機構滿足企業合理資金需求，加大進出口信貸支持。 針對中小微外貿企業，在承保覆蓋面、縮短理賠時間等方面加大出口信用保險的支持力度，增加信保保單融資規模，進一步加強金融支持。 提供更多匯率避險方面的培訓、諮詢等公共服務，加快提升外貿企業應對匯率風險能力。 有序開展更高水平貿易投資人民幣結算便利化試點，持續優化跨境貿易人民幣結算環境。

進一步幫助外貿企業抓訂單、拓市場 ： 優化創新線上辦展模式，支持中小微企業以「境內線上對口談、境外線下商品展」等方式參加境外展會，促進企業用好線上渠道擴大貿易成交。 支持醫藥企業註冊認證中西藥製劑和生物製品，支持國外消費者購買中國品牌汽車，支持更多地區開展二手車出口業務，鼓勵創新、綠色、高附加值產品開拓國際市場。

穩定外貿產業鏈供應鏈： 培育新一批進口貿易促進創新示範區，加強進口促進平台培育建設。 支持勞動密集型外貿產業在國內梯度轉移，支持企業在綜合保稅區內開展「兩頭在外」保稅維修，支持加工貿易穩定發展。

▲ 李克強主持「10萬人大會」部署穩經濟政策。

文件要求，各地方、各相關部門要高度重視做好穩外貿工作，在支持企業保訂單方面加大工作力度，並結合實際推出針對性配套措施，推動其落地見效。

商務部發言人同日在新聞發佈會上表示，目前全國物流不通暢的問題正逐步改善，下一步將按照黨中央、國務院部署，從幾個方面繼續積極開展工作，一是通堵點，保障外貿貨物國內運輸暢通。二是聚合力，持續緩解國際物流壓力。三是強服務，及時解決企業實際難題。四是優環境，拓展外貿產業發展空間。

責任編輯：陳建錫