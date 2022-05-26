吉林延邊大學招科研助理 博士畢業月薪僅4千惹議

內地2022年應屆大學畢業生數量預計達1,076萬人，創歷史新高。惟受新冠疫情困擾，經濟放緩，工作機會驟減，上千萬應屆生在今夏迎來「最難就業季」。近日，吉林延邊大學開闢科研助理崗位，吸納畢業生就業，然而該職位聘用博士畢業生的月薪僅有4000元（人民幣，下同），引發熱議。

科研助理是指從事科研項目輔助研究、實驗（工程）設施運行維護和實驗技術、科技成果轉移轉化及學術助理和財務助理等工作的人員。據校方介紹，博士研究生畢業每月4000元、碩士研究生畢業每月3000元、本科畢業每月2500元，薪酬按月發放。學校另為科研助理繳納社會保險，其中單位繳納部分由學校統一處理，個人繳納部分在科研助理每月薪資中扣繳。

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招聘公告稱，科研助理職位一般以完成相應科研項目為期限，也可簽訂一年的固定期限合約，最多可續聘一次。聘用期間，不允許在職攻讀碩士及以上學歷、學位。對考取碩士及以上學歷、學位的，須及時通知人力資源管理處，並在入學前辦完解除聘用合約手續。

內地多間高校公開招聘科研助理

據澎湃新聞報導，內地近期已有多所高校面向2022年應屆畢業生公開招聘科研助理。其中，宿州學院主要招聘對象為應屆高校畢業生，其薪資標準參照學校同級別人員薪酬，由項目團隊與人事部門商定，執行協議工資，薪資不得低於安徽省宿州市最低薪資標準。

中南民族大學馬克思主義學院2022年科研助理職位招聘公告稱，按照職位職責和工作任務的具體要求確定科研助理薪酬標準，本科生每月3100元，研究生每月5000元。

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根據智聯招聘此前發佈的《2022大學生就業力調研報告》，應屆畢業生的平均期望月薪為6259元。而在高校從事科研助理僅獲4000元，遠低於期望水平，引發熱議。

有網民表示，「博士畢業4000塊，一年一簽，為啥不去送外賣」、「我沒看錯吧？4000一個月，還不如館子裡打工的。」另有人指出，「這種做法表面上緩解畢業生的就業壓力，實際上卻是將壓力後移，不但將加大後續幾年畢業生就業的壓力差，更會形成對高校畢業生薪酬壓減的不良社會導向。」

不過也有網民表示，「4000是基本工資。你不知道有技術津貼，崗位津貼，住房補貼等等一系列補貼嗎？這些算下來一月至少8000以上。」

責任編輯：易燕丹

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