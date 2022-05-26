滬指收盤微升0.5% 市場期待「穩大盤」會後政策加快落地

國務院總理李克強「穩住經濟大盤」會議後，今日內地股市滬指小幅收高升0.5%，至3123.11點，煤炭、大基建板塊領漲。分析指，昨日的會議向市場傳遞明確的穩增長信號，市場期待政策加速落地。

滬指數早間探底回升，深成指午後一度漲超1%，隨後漲幅出現回落，創業板指再度轉綠。滬指收報3123.11點，漲0.50%，成交額3774億元（人民幣，下同）。深成指收報11206.82點，漲0.57%，成交額4413億元。創業板指收報2321.13點，跌0.19%，成交額1358億元。

A股三大指數收市齊跌 創業板跌超1%（更新版）

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板塊方面，軍工板塊全天強勢，新興裝備、中天火箭、天箭科技等多股漲停。大基建、機械板塊走強，此外煤炭、券商、元宇宙、5G等板塊輪番活躍，個股漲多跌少，兩市今日成交8229億元。

路透引述光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，滬指周二（24日）大跌後連續兩日行情穩定，昨日的會議表明中央希望盡量大範圍動用可以運用的手段去支持實體經濟，因此指數今日盤中止跌轉升。

▲ 國務院總理李克強昨日召開「穩經濟大盤」會議

中信證券在報告中表示，直達基層的電視電話會議有助於將中央態度快速傳達到位。預計後續相關政策有望加速出台落地。

責任編輯：李冰琪

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