憂慮經濟下行壓力等 在岸人民幣收跌逾600曾觸6.75

市場對中國經濟下行憂慮不散等，人民幣兌美元匯率周四（26日）大跌，在岸人民幣曾跌逾700點子，觸及6.75關，最終收報6.7381瀉644點，連跌3天，並創1周新低。

交易員稱，疫情管控下國內經濟下行壓力不減，貨幣政策料進一步寬鬆，加上近日美元出現回升跡象、分組購匯開啟，多種因素共同作用下，令人民幣承壓。

人民幣兌美元中間價今報6.6766，較上日跌216點子。在岸人民幣顯著低開，之後迅速跌穿6.7關口，跌幅並進一步擴大，觸及6.7500；收報6.7381，跌644點，並創5月19日以來1周新低。

離岸人民幣盤中曾跌穿6.77，現報6.7572，大跌逾400點。

全國穩經濟大盤會議後 貨幣政策料再寬鬆

國務院昨日召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，李克強表示，困難在某些方面和一定程度上，比2020年疫情嚴重衝擊時還大，強調當前正處於決定全年經濟走勢的關鍵節點，必須搶抓時間窗口，努力推動經濟重回正常軌道。

他指出，要努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間。國常會確定6方面33條穩經濟一攬子政策措施，5月底前要出台可操作的實施細則、應出盡出。

全國穩住經濟大盤電視電話會議召開 逾十萬人參加規模罕見

李克強：確保二季度經濟合理增長 失業率盡快下降

今日中國人民銀行就印發通知，推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制，並提到要用好降準、再貸款再貼現、普惠小微貸款支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。

華僑銀行最新點評認為，中國似乎正朝著支持增長的「不惜一切代價」的心態發展，預計未來幾個月將有更多的財政和貨幣寬鬆政策。

招商銀行研究最新展望，將在岸人民幣匯率年內波動中樞從6.55下調到6.65，波動區間下限預計在6.8-7.0。認為盡管人民幣貶值壓力會持續至下半年，但在有管理的浮動匯率制的大背景下，人行穩匯率工具仍充足，預計7或是階段性底線，必要時刻人行將為過快貶值踩剎車。

責任編輯：林佩怡

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