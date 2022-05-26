核酸費用擠佔醫保？國家醫保局回應：各地政府承擔

針對近日輿論關註較多的新冠病毒核酸檢測費用等問題，國家醫保局26日給予明確回應：常態化核酸檢測費用由各地政府承擔，目前各地均由財政部門提供了資金支持。

國家醫保局有關司負責人表示，開展常態化核酸檢測，能夠及時發現新冠肺炎病毒傳染源、迅速鎖定管控目標、有效切斷傳播途徑，同時廣大檢測機構也不斷優化採、運、檢各環節工作，持續降本增效。在此基礎上，新冠病毒核酸檢測連續多輪降價，不斷降低疫情防控成本。

國家醫保局辦公室、國務院5月22日發佈最新通知，要求各地在6月10日前將新冠病毒核酸檢測單人單檢降至不高於每人份16元（人民幣，下同），多人混檢降至不高於每人份5元。對於政府組織大規模篩查和常態化檢測的情況，要求檢測機構按照多人混檢不高於每人份3.5元提供服務。此外，參保患者看病就醫時發生的核酸檢測費用，可以按規定由醫保基金支付。

▲ 國家醫保局回應核算費用：各地政府承擔

對於為何不能動用醫保基金支付大規模人群核酸費用的問題，據第一財經報道，中國政法大學社會法研究所所長婁宇表示，醫保基金主要功能還是支付疾病的診斷和治療，即便有一些結餘，也應當首先考慮提高報銷比例，讓更多的藥品和服務項目進到目錄裡來，增加參保患者的獲得感，不應過度消耗。

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中國政法大學政治與公共管理學院副教授廖藏宜也認為，醫療保險基金主要用於參保人患病就診發生的醫療費用進行合規報銷，以避免或減輕參保人因患病、治療等所帶來的經濟風險。

廖藏宜表示，醫保基金的錢是用來治病救人的，而大規模人群核酸檢測屬於傳染病預防、監控的公共衛生範疇，兩者不能混為一談。當前中國基本醫保基金家底並不豐厚，一些地方的醫保基金甚至出現了穿底風險，如果讓醫保基金兜底或按比例支付常態化核酸檢測費用，不利於醫保制度的可持續發展。

報道稱，華創證券宏觀研究團隊在進行常態化核酸檢測成本估算時稱，結合檢測量和單價變化，測算疫情至今核酸費用約3000億元，其中今年前4個月已花近1500億元。

責任編輯：李冰琪