  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (四) 22:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

核酸費用擠佔醫保？國家醫保局回應：各地政府承擔

社會熱點 20:33 2022/05/26

分享：

分享：

針對近日輿論關註較多的新冠病毒核酸檢測費用等問題，國家醫保局26日給予明確回應：常態化核酸檢測費用由各地政府承擔，目前各地均由財政部門提供了資金支持。

國家醫保局有關司負責人表示，開展常態化核酸檢測，能夠及時發現新冠肺炎病毒傳染源、迅速鎖定管控目標、有效切斷傳播途徑，同時廣大檢測機構也不斷優化採、運、檢各環節工作，持續降本增效。在此基礎上，新冠病毒核酸檢測連續多輪降價，不斷降低疫情防控成本。

國家醫保局辦公室、國務院5月22日發佈最新通知，要求各地在6月10日前將新冠病毒核酸檢測單人單檢降至不高於每人份16元（人民幣，下同），多人混檢降至不高於每人份5元。對於政府組織大規模篩查和常態化檢測的情況，要求檢測機構按照多人混檢不高於每人份3.5元提供服務。此外，參保患者看病就醫時發生的核酸檢測費用，可以按規定由醫保基金支付。

國家醫保局回應核算費用：各地政府承擔

對於為何不能動用醫保基金支付大規模人群核酸費用的問題，據第一財經報道，中國政法大學社會法研究所所長婁宇表示，醫保基金主要功能還是支付疾病的診斷和治療，即便有一些結餘，也應當首先考慮提高報銷比例，讓更多的藥品和服務項目進到目錄裡來，增加參保患者的獲得感，不應過度消耗。

深圳要逝者提供核酸檢測證明惹議 網友：難道擔心返陽

上海增387宗本土感染 黃浦即日起開展三輪核酸檢測

中國政法大學政治與公共管理學院副教授廖藏宜也認為，醫療保險基金主要用於參保人患病就診發生的醫療費用進行合規報銷，以避免或減輕參保人因患病、治療等所帶來的經濟風險。

廖藏宜表示，醫保基金的錢是用來治病救人的，而大規模人群核酸檢測屬於傳染病預防、監控的公共衛生範疇，兩者不能混為一談。當前中國基本醫保基金家底並不豐厚，一些地方的醫保基金甚至出現了穿底風險，如果讓醫保基金兜底或按比例支付常態化核酸檢測費用，不利於醫保制度的可持續發展。

報道稱，華創證券宏觀研究團隊在進行常態化核酸檢測成本估算時稱，結合檢測量和單價變化，測算疫情至今核酸費用約3000億元，其中今年前4個月已花近1500億元。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海感染回升 虹口3天3輪全民核酸檢測 「出門證」暫停使用
2022/05/20
上海感染回升 虹口3天3輪全民核酸檢測 「出門證」暫停使用
上海添868宗本土感染 明起乘這些交通工具須48小時核酸證明
2022/05/21
上海添868宗本土感染 明起乘這些交通工具須48小時核酸證明
幼兒園小童要每天核酸檢測？遼寧開原官方：已暫停
2022/05/21
幼兒園小童要每天核酸檢測？遼寧開原官方：已暫停
華大研製出猴痘病毒核酸檢測試劑 40分鐘出結果
2022/05/24
華大研製出猴痘病毒核酸檢測試劑 40分鐘出結果
上海增387宗本土感染 黃浦即日起開展三輪核酸檢測
2022/05/25
上海增387宗本土感染 黃浦即日起開展三輪核酸檢測

你可能感興趣

上海感染回升 虹口3天3輪全民核酸檢測 「出門證」暫停使用
19:43 2022/05/20
上海感染回升 虹口3天3輪全民核酸檢測 「出門證」暫停使用
上海添868宗本土感染 明起乘這些交通工具須48小時核酸證明
10:41 2022/05/21
上海添868宗本土感染 明起乘這些交通工具須48小時核酸證明
幼兒園小童要每天核酸檢測？遼寧開原官方：已暫停
12:17 2022/05/21
幼兒園小童要每天核酸檢測？遼寧開原官方：已暫停
網絡熱話 新冠肺炎 疫情 治療 基金 經濟 肺炎 服務 醫療保險 保險基金

下一篇文章

吉林延邊大學招科研助理 博士畢業月薪僅4千惹議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪
上月落馬 北京市衞健委主任于魯明被免職
上月落馬 北京市衞健委主任于魯明被免職
台灣單日本土病例反彈至近9萬宗 死亡數再創新高
台灣單日本土病例反彈至近9萬宗 死亡數再創新高
日媒：iPhone 14研發因上海封城遭到延誤
日媒：iPhone 14研發因上海封城遭到延誤
上海增338宗本土感染 中學生最快6月初返校復課
上海增338宗本土感染 中學生最快6月初返校復課
原創者回應劉德華奧迪廣告涉抄襲：三方達成協議 文案已免費授權
原創者回應劉德華奧迪廣告涉抄襲：三方達成協議 文案已免費授權
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款