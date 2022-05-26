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「無關新冷戰」 美官員預告布林肯今晚對華戰略演說（附直播）

國情動向 20:51 2022/05/26

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美國國務卿布林肯，將於本港時間今晚10時發表對華政策演說，預料解釋現有政策，不會有新方向。外電引述美國官員預告，布林肯將指出，不打算讓中國經濟與美國或全球經濟脫鉤，只是希望中國遵守國際規則，強調對華戰略並非「新冷戰」。

另一直播連結

料重申奉行「一個中國」政策

美國官員表示，美國關注焦點仍在印太地區和中國，沒有因為俄羅斯入侵烏克蘭而分心。布林肯將勾勒這套戰略的重點方向，即是投資提升美國的競爭力，並與盟國和合作夥伴協調一致與中國展開競爭。

商務部回應「印太經濟框架」︰合作不應是歧視排他

拜登揚言「護台」3次都說錯話？美國對中國推新版「戰略模糊」

他說，美國採取的方式將是影響中國周邊環境，而非試圖改變中國的行為，同時確保美企免受中國不公平做法的影響，例如國家主導的補貼和市場准入壁壘。此外，美國不會為了達成合作，而犧牲原則。

在台灣問題上，布林肯預計將重申美國「一個中國」政策的承諾。早前在美國總統拜登表態願軍事介入保衛台灣時，白宮亦重申對台政策沒有改變。

布林肯原定本月5日發布對華政策演講，但因感染新冠肺炎而推遲。當時有報道指出，布林肯將確認中國為美國主要對手，而非俄羅斯。而在過去1個月，美國在印太地區展開密集外交行動，拜登也剛結束任後首次亞洲訪問。

布林肯中國政策演講會冇新意？怎麼說一件事最受關注

布林肯感染新冠 將推遲發表對華政策演講

責任編輯：林佩怡

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