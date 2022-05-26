布林肯發表對華戰略演說這樣形容中國 不尋求新冷戰（附直播重溫）

美國國務卿布林肯周四（26日）發表對華政策演說，把中國定義為對國際秩序的長期挑戰，但不尋求與中國發生新冷戰，又表示準備加強與北京的溝通，並形容對華戰略是投資、聯合和競爭。他並指出，美國不尋求改變中國的政治體制。

他又重申，美國對台政策沒有改變，仍奉行「一個中國」政策，美國不支持台灣獨立。

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中國外交部曾針對相關演說作出回應，呼籲美方將拜登總統對中美關係的積極表態落到實處，摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，管控分歧，聚焦合作。國防部周四批評美國是全球公認的規則破壞者，並美國在台灣問題上警告不斷虛化「一個中國」原則，用「切香腸」方式實現以台制華，一定會切到自己的手。

投資提升美國競爭力

在演說開始前，美國官員透露，美國關注焦點仍在印太地區和中國，沒有因為俄羅斯入侵烏克蘭而分心。布林肯將勾勒這套戰略的重點方向，即是投資提升美國的競爭力，並與盟國和合作夥伴協調一致與中國展開競爭。

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他說，美國採取的方式將是影響中國周邊環境，而非試圖改變中國的行為，同時確保美企免受中國不公平做法的影響，例如國家主導的補貼和市場准入壁壘。此外，美國不會為了達成合作，而犧牲原則。

在台灣問題上，布林肯預計將重申美國「一個中國」政策的承諾。早前在美國總統拜登表態願軍事介入保衛台灣時，白宮亦重申對台政策沒有改變。

布林肯原定本月5日發布對華政策演講，但因感染新冠肺炎而推遲。當時有報道指出，布林肯將確認中國為美國主要對手，而非俄羅斯。而在過去1個月，美國在印太地區展開密集外交行動，拜登也剛結束任後首次亞洲訪問。

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責任編輯：林佩怡

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