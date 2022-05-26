中國穩經濟重點看政策如何發力 還要觀察防疫政策

國務院周三（25日）召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，總理李克強明言「困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大」，必須搶抓時間窗口，努力推動經濟重回正常軌道，穩經濟一攬子政策措施5月底前要出台細則、應出盡出。

會議未宣布更多具體措施，分析認為，未來除了重點觀察穩增長政策發力的程度，也要觀察防疫政策是否微調。

市場信心仍不足

李克強在會議提到，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間，各部門在穩經濟大盤這個大局面前都有責任，要有更強的緊迫感，確保中央經濟工作會議和《政府工作報告》確定的政策舉措上半年基本實施完成，國務院常務會議確定6方面33條穩經濟一攬子政策措施5月底前要出台可操作的實施細則、應出盡出。

全國穩住經濟大盤電視電話會議召開 逾十萬人參加規模罕見

李克強：確保二季度經濟合理增長 失業率盡快下降

而地方肩負著促一方發展、造福一方的重任，要守土盡責抓落實。在做好疫情防控的同時完成經濟社會發展任務，全面把握，防止單打一、一刀切。

值得注意的是，在會議之後，中央部委及地方也加緊出台穩經濟政策。惟市場謹慎觀望，A股周四（26日）走勢分化，滬指震盪收升0.5%，報3123點；深證成指升0.57%，報11206點。創業板指全日跌0.19%，報2321點。另外，市場信心不足，在岸人民幣兌美元單日貶近1%，收市跌穿6.73。

關注有否增量政策 防控會否微調

路透引述市場人士認為，中國當前祭出一攬子舉措，至多只能幫助經濟企穩，要大幅反彈仍有困難。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威認為，政策還需突破，若無新的增量政策，現有政策能否令經濟回穩還有疑問。而疫情防控例如封城等，對經濟的影響很難消除，關注後續防控政策會否有更多微調。

在堅持「動態清零」總方針下，上海3月末起「封城」。疫情封控措施對經濟造成明顯衝擊，上海4月工業、投資、消費等數據慘淡。而最近上海疫情趨緩，開始推進復工復產復市復學，但至今仍未完全解封。

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責任編輯：林佩怡

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