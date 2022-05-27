【中美角力】分析指布林肯演講想擺出「開放包容」姿態 目的是這個

美國拜登政府首次系統性的對華政策闡述周四（26日）登場。國務卿布林肯在演講中，把中國定義為對國際秩序的長期挑戰，但不尋求與中國發生新冷戰。內媒《環球時報》引述專家分析，美國或許想作出一種「開放包容」的姿態，以吸引更多國家加入其陣營。畢竟，國際輿論最近出現很多對華盛頓拉幫結派不滿的聲音。

分析指：演講目的是動員美國盟友及夥伴

布林肯把中國定義為對國際秩序的長期挑戰，展示對華強硬的同時，他又稱，美國並不尋求新冷戰。然而，美國總統拜登在剛結束的亞洲之行期間宣布啟動「印太經濟框架」（IPEF）的場景仍歷歷在目，該機制被多方視為「排華小圈子」。

布林肯發表對華戰略演說這樣形容中國 不尋求新冷戰（附直播重溫）

國際問題專家認為，美國或許想作出一種「開放包容」的姿態，以吸引更多國家加入其陣營。畢竟，國際輿論最近出現很多對華盛頓拉幫結派不滿的聲音。新加坡總理李顯龍26日就表示，亞洲國家若被迫選邊站，分成親中或親美兩個陣營，那麼不會有好結果，「亞洲國家與中美的各種安全安排和經濟合作，都必須能相互融合」。

駐美大使秦剛：美國不斷虛化掏空「一個中國」政策

報道引述歐盟「讓·莫內」講席教授王義桅說，任何國家都同意要遵守基於規則的國際秩序，「但什麼叫規則，各有各的理解」。「布林肯再度表達了美國對所謂國際秩序的看法：構建一個反映美國價值觀以及凸顯其主導地位的秩序，」國內一名國際問題專家表示，「該演講的核心目的是動員其印太地區和歐洲的盟友以及夥伴，針對中國進行戰略競爭。」

在備受關注的涉台內容方面，布林肯強調美國「不支持台灣獨立」，其「一個中國」政策沒有變，他宣稱，變的是大陸「日益增強的脅迫行為」。中國駐美大使秦剛26日撰文說，美國政府一面聲稱「一個中國」政策沒有改變，不希望與中國發生衝突對抗，另一面卻把台灣當作「第一島鏈戰略支點」來遏制中國，不斷虛化掏空「一個中國」政策。美方的錯誤做法嚴重助長「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，正把台海變成危險的火藥桶。

對於布林肯的演講時機，中國社科院美國問題專家呂祥表示，在俄烏軍事衝突的背景下，跨大西洋關係以及涉及整個歐洲的事務都需要美國傾注很大的精力進行處理，加上美國如今應對俄羅斯的手段有限、效果也並不顯著，西方輿論質疑其是否有能力抗衡中國的影響力，所以華盛頓需要就如何實施「印太戰略」向美國國內及其盟友作出一個表態。

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中國外交部曾針對相關演說作出回應，呼籲美方將拜登總統對中美關係的積極表態落到實處，摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，加強溝通、管控分歧，以及聚焦合作。

另外，國防部周四批評美國是全球公認的規則破壞者，並美國在台灣問題上警告不斷虛化「一個中國」原則，用「切香腸」方式實現以台制華，一定會切到自己的手。

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責任編輯：尹航

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