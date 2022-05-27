秦剛：在台灣問題上沒有任何妥協退讓餘地

中國駐美大使秦剛在《南華早報》發表題為《一個中國原則是台海和平的基石》署名文章，強調台灣問題事關中方核心利益，中方沒有任何妥協退讓的餘地。美方有關「戰略清晰」或「戰略模糊」的討論純粹是浪費時間。

秦剛表示，中國政府積極真誠地推動兩岸關係和平發展，願盡最大努力實現和平統一。他指出，要實現和平統一，就必須堅定維護一個中國原則。長期以來，這是國際社會普遍共識，具有不可撼動的國際法基礎。在一個中國原則基礎上，包括美國在內世界上181個國家同中國建立了外交關係，美國對一個中國原則有鄭重承諾。

「然而，一個中國原則正遭到嚴重破壞。」秦剛說，美國政府不斷虛化掏空一個中國政策，把單方面炮製的所謂「與台灣關係法」、「對台六項保證」凌駕於中美雙邊共識即三個聯合公報之上，嚴重違反國際關係基本準則。

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秦剛稱，美方大肆提升美台官方關係，不斷派高官訪台，卻說是為促進非官方關係。美方說希望台海和平，卻售台大量先進武器，無疑是火上澆油。美方的錯誤做法嚴重助長「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，「正把台海變成危險的火藥桶」。

此外，秦剛表示，最近有人炒作所謂「今日烏克蘭、明日台灣」。他強調，這兩個問題性質完全不同，烏克蘭是主權國家，而台灣從來都不是主權國家。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，包括烏克蘭在內任何國家的主權和領土完整理應得到尊重。

秦剛又稱，中方在台灣問題上的主權和領土完整也必須得到尊重。在這個事關中方核心利益的問題上，中方沒有任何妥協退讓的餘地。美方有關「戰略清晰」或「戰略模糊」的討論純粹是浪費時間。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

責任編輯：易燕丹

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