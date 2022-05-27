內地4月工業企業利潤按年降8.5% 汽車製造業受衝擊較明顯

疫情持續衝擊生產鏈和供應鏈，國家統計局今日公布，內地4月工業企業利潤按年降8.5%。主要行業中，汽車製造業受衝擊較為明顯，影響製造業4月份當月利潤下降6.7個百分點。

部分地區和行業受疫情影響較大 下拉工業企業利潤增速明顯

1至4月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9219.5億元，按年增長13.9%；股份制企業實現利潤總額19961.5億元，增長10.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額6030.6億元，下降16.2%；私營企業實現利潤總額7651.4億元，下降0.6%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，1至4月份，全國規模以上工業企業利潤按年增長3.5%，增速較1至3月份回落5.0個百分點。分門類看，採礦業利潤按年增長1.46倍，繼續保持快速增長；製造業利潤下降8.3%，降幅較1至3月份擴大6.2個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降29.3%，降幅略有收窄。

憂慮經濟下行壓力等 在岸人民幣收跌逾600曾觸6.75

國務院再出招保外貿 重點紓緩中小企資金緊張、提升物流效率

4月份，工業企業利潤按年下降8.5%。分門類看，採礦業利潤按年增長1.42倍，製造業利潤下降22.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降26.8%。

朱虹稱，部分地區和行業受疫情影響較大，下拉工業企業利潤增速明顯。1至4月份，東部地區、東北地區工業企業利潤按年分別下降16.7%、8.1%，合計影響工業企業利潤增速較1至3月份回落4.2個百分點。主要行業中，汽車製造業受衝擊較為明顯，影響製造業4月份當月利潤下降6.7個百分點。

復工復產穩步推進 疫情影響有望減弱

朱虹稱，1至4月份，工業企業利潤增速回落主要受部分地區疫情衝擊影響，從受疫情影響較大的上海、吉林、遼寧等地區來看，4月份企業停工停產天數均明顯多於3月份，對4月份工業企業效益狀況影響更為明顯。目前長三角地區疫情防控形勢有所好轉，企業復工復產正穩步推進，疫情對工業企業的影響有望逐步減弱。

總體看，工業企業受國內疫情短期衝擊及國際形勢更趨複雜嚴峻等因素影響，4月份利潤短期承壓明顯，但隨著全國疫情形勢總體趨於穩定，企業復工復產有序推進，進一步減輕市場主體負擔的各項政策效應不斷釋放，工業企業效益狀況將逐步恢復。

人行要求金融機構允許深圳居民延遲償還房貸

中國穩經濟重點看政策如何發力 還要觀察防疫政策

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道