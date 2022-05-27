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彭博：美台計劃進行經貿對話 內容與印太經濟架構相似

國情動向 12:17 2022/05/27

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台灣問題一直是中美關係走向的重要議題。彭博社報道，知情人士稱，美國和台灣計劃宣布旨在深化經濟關係的磋商，這將令中美關係面臨新考驗。北京已就美台關係警告過華盛頓。

不願具名的人士稱，磋商將聚焦於加強經濟合作和供應鏈韌性，而不是傳統的自由貿易協定。他們表示，協議可能涵蓋貿易便利化、供應鏈方面的措施和農產品貿易等領域。

布林肯發表對華戰略演說這樣形容中國 不尋求新冷戰（附直播重溫）

【中美角力】分析指布林肯演講想擺出「開放包容」姿態 目的是這個

報道稱，這些內容與美國總統拜登本周宣布的印太經濟框架的關鍵領域相似；這一框架是拜登在訪問東京期間宣布的，目前有13個成員國。據知情人士透露，雖然美國兩黨都有議員希望台灣加入該框架，但最終未能如願，因為一些同意加入的國家拒絕接納台灣，害怕這樣做會招致北京方面的報復。

彭博：美台計劃進行經貿對話 內容與印太經濟架構相似

知情人士說，磋商是為了提升美台經濟關係，其將超越雙方政府根據貿易暨投資架構協定開展的現有討論。

拜登本周在日本回答傳媒提問時揚言，若中國大陸攻台，美國會「武力護台」，隨後拜登及白宮卻都澄清美國對台政策沒有變化。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日重申，對台政策不變，維持「一中政策」，但布林肯也強調，美國和台灣仍有著「穩健的非官方關係」。

責任編輯：李冰琪

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