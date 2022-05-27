上海餐飲業復市續禁堂食 來返人員需持48小時核酸證明

上海新冠肺炎疫情趨緩，昨日（26日）新增45宗確診和219宗無症狀感染，另再多1宗死亡病例。當地持續推進復工復市，但餐飲業現階段只准外賣，不提供堂食。市衛健委另提醒，進入或返回上海的人員必須持有48小時內核酸檢測陰性報告；新冠患者治愈出院、出艙後，需在第7天進行核酸檢測。

上海推動商貿企業有序復商復市，市商務委二級巡視員賴曉宜今日在疫情防控發佈會表示，餐飲服務現階段實行網上、門市外賣，不提供堂食，後續根據疫情防控形勢逐步恢復。

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賴曉宜稱，當局正在推進餐飲網點復市，全市178家連鎖餐飲企業旗下9148個網點，目前已恢復可提供線上線下外賣的門店2737個，佔比30%；員工上崗數1.79萬人，佔比12%。

不得阻攔來返上海人員進社區

對於近期有市民反映從外省返回上海遇到困難，居住地不讓他們進小區，上海市衛健委副主任趙丹丹表示，市防控辦要求，各區要指導督促街鎮加強對接，做好政策解釋疏導，不得阻攔、拒絕有關人員返回社區。

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他指出，根據上海市疫情防控有關要求，來返上海人員須持有抵滬前48小時內核酸檢測陰性報告。所有來自或途經內地疫情中高風險地區的人士，抵境後12小時內向所在居村委、單位或所住賓館報告。

其中，來自高風險地區的人士，將被賦予「紅碼」，並進行14天集中隔離健康觀察；來自中風險地區的人士，被賦予「黃碼」，並實行14天嚴格社區健康管理。期間需進行相應頻次的核酸檢測，檢疫期滿且核酸檢測陰性將轉賦「綠碼」。

此外，趙丹丹提醒新冠患者治愈出院、出艙後，繼續實施7天居家健康監測，並於第7天進行一次核酸檢測。在居家健康監測後3個月內，不納入社區篩查。

責任編輯：易燕丹

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