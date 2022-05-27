內地應屆畢業生超24歲被解約 招聘公司致歉

近日，內地一名應屆畢業生因年齡超過24歲而被招聘公司解約一事引起熱議。招聘公司廣東聯通致歉表示，將按照相關約定，繼續履行協議。

據媒體報道，應屆生何同學反映，通過去年秋招與中國聯通河源分公司簽訂「三方協議」，近日被告知因年齡超24歲需要解約。何同學稱，她是1998年2月出生，今年剛滿24歲，簽三方之前都經過背調審核，現在突然說本科應屆生不能超24歲，非常不能理解。目前分公司有6人都因年齡被解約，應屆生身份沒了，工作也找不到了。

▲ 內地應屆畢業生超24歲被解約 招聘公司：認真反省並改進招聘工作

事件被曝光後登上了微博熱搜，引發了眾多網友熱議。有網友質疑道，「35快進到24了？現在這麽可怕的嗎？」

針對此事，廣東聯通發布聲明稱，會認真反省並改進招聘工作，規範招聘流程和條件，確保招聘工作公平、公正、公開。「我們將認真履行央企責任，堅決貫徹中國聯通集團公司的人才強企戰略，加強對包括應屆大學畢業生在內的各類人才的招聘引進力度，推動高質量發展。」

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河源聯通也發布聲明稱，已和涉及的大學生溝通，已經消除誤解，相關同學可按協議辦理入職手續。

責任編輯：李冰琪

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