內地車廠復工即傳大裁員 曾說上海封城衝擊供應鏈

內地車企小鵬汽車（009868）繼爆出招聘中臨時毀約後，又被指正進行組織調整、裁員，涉及多個部門，已有數名高層職位出現變動。小鵬汽車未作回應。

內媒財經網引述消息指，小鵬汽車負責出海業務（海外業務）的副總裁何利揚已在近期離職，何去年初加入小鵬，負責海外市場，曾在華為擔任西歐企業業務部部長、華為汽車業務副總裁。何的下屬，負責出海業務的營銷副總經理張一博、原北區總經理、銷售高級總監張傳金也先後離職。這顯示小鵬正暫緩擴張。

除了出海相關業務，小鵬的互聯網中心也在大刀闊斧地調整，中心負責智能座艙產品的開發，下設產品設計、技術研發、語音、物聯網四個部門。數據智能中心作為小鵬的技術中台部門，負責IT系統運維、數據、信息管理系統等，這剛成立不久的部門近期也在裁員，包括實習結束並已簽下協議的應屆畢業生。

財經網、澎湃新聞等媒體曾聯繫小鵬汽車的相關負責人，但獲回應。

▲ 小鵬汽車今年首季虧損擴大。

上海封城對汽車業造成嚴重打擊，全國4月工業企業利潤按年跌逾8.5%，汽車業受影響尤其顯著。小鵬汽車執行長何小鵬4月份時曾就上海封城對供應鏈造成的衝擊表示擔憂，他指，如果當地及其周邊地區繼續停工，5月份全中國所有車廠可能都要停產。

另外，小鵬汽車本周發表財報，今年首季淨虧損擴大1.16倍至17億元人民幣。

內地4月工業企業利潤按年降8.5% 汽車製造業受衝擊較明顯

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責任編輯：陳建錫