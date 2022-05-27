秦剛反駁布林肯：競爭只會引發對抗 不應成中美主基調

美國國務卿布林肯周四（26日）發表對華政策演說後，中國駐美大使秦剛在一個活動上反駁，中美關係的基本面是合作贏，競爭不應成為主流和主基調，否則只會引發對抗。他又提到，首批對華加徵的關稅即將到期，華府正在評估延續與否，希望聽到「好消息」。但如果美方決定延續，中方也將奉陪到底。

秦剛當日在印第安納州出席經濟峰會並參與座談活動，被問到對布林肯演說的看法時，他指，中美作為世界前兩大經濟體和彼此最重要的貿易夥伴之一，兩國經濟深度交融。去年中美貿易額達到創紀錄的7,500多億美元，按年增長28.7%。其中，中國自美進口1795億美元，按年增長32.7%。中美經貿關係支撐了260萬個美國就業崗位，兩國存在分歧和摩擦很正常，關鍵是如何解決，唯一可行方法是雙方坐下來，本著相互尊重和互諒互讓的原則尋求解決之道。

中美雙方在經貿問題上保持著各層級溝通。特朗普政府挑起貿易戰，加徵關稅損害雙方利益。美貿易赤字並未因此減少，相反，自對華301關稅生效以來，美企已損失1.7萬億美元市值，美國失去近25萬個就業崗位，每個家庭年均開支增加近1300美元。關稅傷害的是美工商界和消費者，並推高美國內通脹。

美國的「競爭」不是競爭，是惡意對抗

秦剛指，注意到布林肯在演說中特別提到美國要在對中國競爭中勝出，他認為中美擁有巨大共同利益和共同責任，雙邊關係的基本面是合作共贏，合作共贏才能造福兩國人民和世界。即便中美之間存在競爭，也不應使其成為中美關係主流和主基調。用競爭定義中美關係只會加劇緊張，引發對抗。

美方所稱的競爭也不是公平、健康的競爭，競爭應是公平公正，基於公認的國際關係基本準則和世貿組織規則，讓雙方彼此變得更好，而不是你輸我贏的零和博弈，把自己的一套私規強加給對方，更不是不擇手段遏制、打壓另一方。這不是競爭，而是惡意對抗，將產生危險後果。

秦剛還談到中國的經濟狀況，他指，中國經濟今年 開局平穩，近期受疫情影響面臨一些不確定性，下行壓力加大。中國政府已採取迅速、果斷措施，如擴大退稅減稅規模、保障物流暢通、促進產業鏈供應鏈穩定等。 中方理解企業投資者在華面臨的困難和壓力，無論中央還是地方政府都在積極接觸企業，回應其關切和困難。中方 會繼續致力於發展對外貿易和投資合作，擴大高水平開放，打造良好營商環境。 疫情影響是暫時的，中國經濟長期向好的基本面沒有變。

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責任編輯：陳建錫