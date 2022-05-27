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兒童繪本出現捧女孩手臂舔汗插畫惹議 內地期刊編輯部急下架

社會熱點 15:33 2022/05/27

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近日，人民教育出版社的數學課本插圖因審美問題引發熱議。事件餘波未了，又有兒童繪本《流汗啦！》，出現男孩捧著女生手臂「舔汗」的插畫，呈現的感覺讓人不適，再掀廣泛討論。該繪本所屬的《東方娃娃》編輯部緊急回應表示非常重視，並對相關讀物進行下架處理。

數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪

網傳江蘇鳳凰少年兒童出版社出版的兒童繪本《流汗啦！》，在介紹流汗的原因時，配了一幅「舔汗」的插畫。插畫中兩個男孩雙手抱著一名女生的手臂，伸出舌頭舔舐，並說「姐姐，你好漂亮，你的汗是什麼味道呢？」、「呃，也是鹹鹹的」。

這幅插畫隨後引發熱議，不少網民表示圖片令人不適，稱「畫風一點也不童年」、「內容低俗，很難相信這是給小朋友看的」。另有網民發現，插畫中兩名男孩分別是黑種人和黃種人，女生則是白種人，因此認為插畫還涉嫌種族歧視。

雜誌社：組織專家重新審讀

據了解，《流汗啦！》由江蘇鳳凰少年兒童出版社出版，是《東方娃娃》期刊有限公司的第一本科學圖畫書，屬於科普繪本，旨在從孩子的視角來發問和作答，解答人體流汗的相關知識。

《東方娃娃》編輯部周五（27日）發表聲明稱，圖書《流汗啦！》中有一插圖在網絡上引起討論，編輯部非常重視。現已對這本書進行下架處理，並組織專家重新審讀。將積極吸取建議，努力為孩子出版更好的讀物，為適齡兒童家庭提供更完備的閱讀服務。

責任編輯：易燕丹

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