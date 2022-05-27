禁堂食北京餐廳「花式自救」：擺攤切烤鴨吸引顧客

北京因疫情全市暫停餐廳堂食，餐廳轉變思路後開始擺攤吸引外賣顧客。不少名店都加入了擺攤行列展示佳餚，有烤鴨店更是在店外切烤鴨吸引顧客。據烤鴨店負責人表示，烤鴨的銷量出現了增長，甚至比本輪疫情防控之前還要高。

北京為降低新冠病毒傳播，自5月5日起暫停堂食。至今禁堂食已半月有餘，北京餐飲業受到極大衝擊，為減少損失、增加收入，餐廳業者紛紛開啟「花式」自救。其中最常見的就是擺攤賣貨，小到社區店，大到連鎖火鍋龍頭、知名老字號，幾乎都在門口擺上一攤。

具體而言，烤鴨店—紫光園餐廳為滿足對外賣烤鴨的新需求，店裡的廚師們早上6點上班，比餐廳過去開門接待堂食顧客時要早兩個半小時。

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廚師們把鴨子烤成金黃色，準備迎接早上8點就來的第一波外賣顧客。一名顧客說，疫情期間，她的首要任務是有東西吃，但她對餐廳努力保持以前的一些服務表示贊賞。

據報道，這家餐廳買烤鴨的人還排起了長隊，餐廳經歷說：「烤鴨的銷量出現了增長，甚至比本輪疫情防控之前還要高。」

賣不了火鍋 擺攤賣底料

火鍋店呷哺呷哺也加入了擺攤大軍行列。銷售的產品包括：呷哺呷哺火鍋底料、麻醬以及現做的茶米茶、奶茶等。此外，也有火鍋的肉品和菜品等。據了解，「呷哺攤」平均每天可銷售2000元至3000元（人民幣，下同）左右的產品。

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海底撈部分餐廳也開啟了擺攤模式。海底撈北京新辰里店經理張春義表示，在物業的支持下，她和同事把店裡的一些蔬菜、水果、飲料、米麵糧油、自熱火鍋、自熱米飯等搬到樓下的購物中心來賣。五一期間，門店擺攤的收入每天約有5000元，最多的一天達到7000多元。

責任編輯：李冰琪