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【中美角力】布林肯亮對華戰略三板斧 中國可怎樣應對？

國情動向 16:03 2022/05/27

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周四（26日）發表對華政策演說，形容中國是國際秩序最嚴峻的長期挑戰，美國不指望北京改弦更張，但將塑造中國所處的戰略環境。他引述總統拜登認為，未來10年將是決定性的10年，並把華府戰略概括為「投資、結盟、競爭（invest, align, compete）」。

有官媒背景的公眾號「牛彈琴」認為，以上為美國對華三板斧，而未來10年具有決定性，中國面臨各種挑戰，關鍵是要投資自己、做好自己的事情。

「牛彈琴」指出，布林肯的講話，有三點值得高度警惕。

一是美國認定中國才是最長期挑戰。但文章認為，布林肯同時也說到，中國是全球經濟不可或缺的一部分，也是應對從氣候到新冠疫情等各種挑戰的能力的一部分，簡而言之，在可以預見的未來，美國和中國都不得不與對方打交道。文章指出，「世界是一體的，中美誰都離不開誰，就是最複雜最重要的關係」。

二是未來10年決定性，美國對華有三板斧。文章整合出：

美國的判斷：未來10年是決定性的

美國的對策：改變不了中國，那就改變中國的戰略環境

美國的三板斧：投資、聯合、競爭

投資，是投資美國自己，投資美國的基礎設施、教育培訓、戰略產業等等。要引起警惕的是，布林肯宣稱：供應鏈正在遷移，如果我們不將它們拉到這裡，它們就會在其他地方建立起來。

聯合，就是美國拉各種小圈子。比如四國集團、AUKUS、北約、七國集團等等，還重點提了美國剛剛推出的「印太經濟框架（IPEF）」 。

競爭，那就是短兵相接了。布林肯的說法是：「競爭不一定會導致衝突。我們不尋求它。我們將努力避免它。但我們將捍衛我們的利益免受任何威脅。」

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美「綜合威懾」 多管齊下 拉攏所有勢力對付中國

文章認為，第三點要警惕的是，美國所謂對華「綜合威懾」。布林肯表示，包括盟國和合作夥伴；在常規、核、空間和信息各個領域努力；從相互加強的經濟、技術和外交領域汲取更大力量。文章認為，「簡而言之，就是多管齊下，拉攏能夠拉攏的所有勢力，全面對付中國」。

除了繼續提高美國軍力外，布林肯還重點談到東海和南海問題，先指責一番中國，然後宣稱美國將和盟友、夥伴一起維護航行自由。另一個重點，則是台灣問題。布林肯表示，美國對台政策沒有改變，仍然奉行「一個中國」政策，不支持台灣獨立。中方認為，美方費盡心機在「一個中國」原則問題上玩弄文字遊戲，實際違背在台灣問題上的承諾，虛化、掏空「一個中國」原則，明裡暗裡慫恿支持「台獨」分裂活動。

文章指出，如果是這樣的競爭，如果這樣觸及中國核心利益，會帶來安全嗎？

不平靜的10年 發展是硬道理

最後文章認為，未來10年顯然是不平靜的10年，美國一定會使出渾身解數，中國肯定也將面臨各種挑戰。中國怎麼破？更是關鍵。而有有一點布林肯說得也很好，那就是投資自己。「最好的投資，就是投資自己。發展才是硬道理，做好自己的事情，納天下英才而用之，這樣的國家，才是真正的前途遠大。」

另外，中方如何應對美國在亞太地區一系列做法？澎湃新聞引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心秘書長刁大明認為，首先繼續把中國自己的事情做得更好，更為有效推進既定的地區議程，將地區合作進一步做實做深。

同時，要冷靜思考當前美國的布局與劇本，「不進美的局、不入美的戲」，讓地區和全球看著美自己「表演」。此外，應該給周邊國家一定空間，堅信「親、誠、惠、容」一定會比霸權脅迫更有吸引力，人心不是美方如此逼迫選邊就能爭來的。

責任編輯：林佩怡

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