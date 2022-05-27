【中美角力】外交部7點反駁布林肯 促放下圍堵遏制中國執念

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周四（26日）發表對華政策演說，形容中國是國際秩序最嚴峻的長期挑戰，華府戰略概括為「投資、結盟、競爭」。

在北京，外交部周五（27日）批評布林肯的演講是散佈虛假信息，渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策。目的是遏制打壓中國發展，維護美霸權強權。中方對此強烈不滿，堅決反對。

不尋求新冷戰？汪文斌：拭目以待

外交部發言人汪文斌以7點回應布林肯的演講，指大國更要帶頭走出一條對話而不對抗，結伴而不結盟的國際交往新路，批評美國炮製「印太戰略」誘拉裹挾地區國家圍堵中國，聲稱要「改變中國的周邊環境」，是典型的拉幫結夥，不得人心，注定失敗。又指美口說競爭，實際是毫無底線的打壓遏制。

他並指中美關係要走出當前困境，關鍵在於美方必須摒棄零和博弈的迷思，促美方放下圍堵遏制中國的執念，停止破壞中美關係的言行。他強調中美關係正處在重要的十字路口，是對立對抗還是對話合作，是互利共贏，還是零和博弈，美方應該從中美和世界人民共同利益出發，作出正確抉擇，特別是要把拜登「四不一無意」的表態落到實處。

對於布林肯提到不尋求與中國衝突和新冷戰，不阻止中國發展，不阻止中國發揮大國作用，願同中國和平共處，汪文斌稱，「我們對此拭目以待」。

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布林肯發表對華戰略演說這樣形容中國 不尋求新冷戰（附直播重溫）

外交部7點回應布林肯對華政策演說：

第一，人類已進入互聯互通的新時代，各國利益休戚相關，命運緊密相連，求和平、促發展、謀共贏是不可抗拒的時代潮流。面對百年變局，要維護世界和平穩定、應對世紀疫情、重振世界經濟，各國應該同舟共濟、團結合作。美方渲染中國威脅，解決不了自身的問題，反而會把世界帶向危險的深淵。

第二，美方聲稱中國是世界秩序最嚴峻的長期挑戰，完全是顛倒黑白。中國過去、現在和將來都是國際秩序的維護者。我們維護的是以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。而美方所謂「基於規則的國際秩序」，明眼人都看得出，不過是美方同少數國家製定的家法幫規，維護的只是美國主導的所謂秩序。美方一貫將國內法凌駕於國際法之上，對國際規則採取合則用、不合則棄的實用主義態度，這才是國際秩序的最大亂源。

第三，和平、發展、民主、自由、公平、正義是全人類共同價值，民主、人權都是歷史的、具體的、現實的，只能從本國實際和人民需求出發，探求適合自己的發展道路。世界上沒有放之四海皆準的模式，任何國家都無權壟斷民主人權的定義，無權充當教師爺，更無權打著人權幌子乾涉別國的內政。美國在民主和人權方面欠賬累累、劣跡斑斑，根本沒有資格充當衛道士，更沒有權利對別國指手畫腳。

第四，中國始終秉持共商、共建、共享的原則，主張由各國共同掌握世界的前途命運。國與國之間要建立平等相待、互商互諒的伙伴關係，大國更要帶頭走出一條對話而不對抗，結伴而不結盟的國際交往新路。搞「小圈子」是開歷史倒車，拉「小集團」是逆歷史潮流而動。美國炮製「印太戰略」誘拉裹挾地區國家圍堵中國，聲稱要「改變中國的周邊環境」，是典型的拉幫結夥，不得人心，注定失敗。

第五，中國外交倡導並踐行和平共處五項原則，致力於同所有國家建立和發展友好合作關係，主張大小國家一律平等，反對強加於人。所謂「脅迫外交」的帽子扣不到中國頭上，美國才是「脅迫外交」的發明者和代名詞，脅迫的對像不分大小，不分遠近，甚至不分敵友。美國慣於霸凌霸道，國際社會深受其害，美國的這個老毛病早該改改了。

第六，台灣、涉疆、涉港、涉藏等問題純屬中國內政。解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望和堅定意志，中方沒有任何妥協退讓的空間。美方口頭上說不支持「台獨」，但說一套做一套，一再違反向中方作出的政治承諾，企圖虛化掏空一個中國原則，助長「台獨」勢力囂張氣焰，這才是要改變現狀，才是對台海和平穩定的嚴重威脅。

涉疆問題的本質是反暴恐、去極端化、反分裂。所謂「種族滅絕」「強迫勞動」早被證明是世紀謊言，美方持續散佈謠言，只會讓自身的信譽進一步破產。香港是中國的香港，「港人治港」遵循的只能是中華人民共和國憲法和香港基本法，而不是《中英聯合聲明》。我們敦促美方遵守國際關係基本準則，停止利用上述問題干涉中國內政，停止散播謊言和虛假信息。我們還要正告美方，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

第七，美方口中說的是「競爭」，實際做的是泛化國家安全概念，大搞非法單邊制裁、長臂管轄和脫鉤斷鍊，嚴重損害中國企業的正當權益，無理剝奪別國發展權利，這不是什麼「負責任的競爭」，而是毫無底線的打壓遏制。中美關係要走出當前困境，關鍵在於美方必須摒棄零和博弈的迷思，放下圍堵遏制中國的執念，停止破壞中美關係的言行。

責任編輯：林佩怡

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