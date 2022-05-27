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「一人陽性整樓入戶消毒」惹議 國家衛健委回應

社會熱點 17:38 2022/05/27

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內地新冠肺炎疫情未止，部分地方會對感染者的住所消毒，據指有些地方還加碼到「一人陽性整樓入戶消毒」，引發爭議。

被問到這做法是否合理時，國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，消毒是實施「人、物、環境」同防、切斷傳染病傳播途徑的有效措施和手段，但也發現個別地方有溝通不到位、操作不規範等問題，強調要嚴格按照規範和流程執行。

國務院聯防聯控機制周五（27日）舉行發布會，雷正龍表示，按照傳染病法防治規定，對被傳染病病原體污染的場所和物品嚴格消毒處理。而疫情防控期間，各地對病例或無症狀感染者居住或活動過的場所，以及可能被污染的環境場所終末消毒，為確保環境安全發揮重要作用。

不過，他指出，也發現在消毒過程中，個別地方有溝通不到位、操作不規範等問題。要求加強對政策文件、技術操作流程、消毒方法的培訓、宣貫，以及加強消毒監督等。各地組織入戶消毒，要嚴格按照消毒技術規範和流程執行，同時注重加強事前、事中、事後的溝通。

上海「上門消毒」「一人陽性整棟隔離」惹議 當局這樣回應

雪櫃食物被掉家具被噴消毒劑 這地防疫人員入屋消毒惹議（有片）

「入戶消毒 是實現病家無害化措施之一」

對於「終末消毒」、「入戶消毒」是否有必要，中國疾控中心消毒學首席專家張流波解釋，新冠病人或無症狀感染者離開以後，污染的環境和物品上或有活的病毒，在正常使用前需要終末消毒。

「所以，入戶的終末消毒，是我們實現病家無害化，阻止病毒經過家庭傳播的有效措施之一。」張流波表示，消毒時要選擇安全有效的消毒劑和消毒方法，針對不同物品、材質採取不同消毒方法，保護好貴重物品，盡量減少對消毒對象的損害。對家裡庫存、感染者沒有使用的物品，可以採取「密閉封存、長時間靜置」這種無害化方法。

至於如何避免消毒帶來的健康風險，張流波稱，應該避免盲目消毒、過度消毒，消毒要有針對性，只有在通過消毒能夠切斷傳播途徑的時候，才有必要實施消毒。盡量選擇安全性好的消毒劑和消毒方法，同時不是濃度越高越好，要按說明書規定使用。使用的時候，要做好個人防護。

責任編輯：林佩怡

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