穩經濟發力 工信部：以超常規力度手段抓好一攬子措施落地見效

國務院召開全國穩住經濟大盤電視電話會議後，工信部周五（27日）召開會議，安排下一階段提振工業經濟工作，提出以超常規力度和手段抓好一攬子政策措施落地見效，確保二季度工業經濟合理增長，並要求組織新一輪新能源汽車下鄉活動等。

工信部周五召開提振工業經濟電視電話會議。會議指出，工業是國民經濟的主體和增長引擎，工業穩則經濟穩，要增強工作緊迫感，全力以赴提振工業經濟，為穩住經濟大盤提供堅實支撐。

工業穩則經濟穩 確保二季度合理增長

會議提到，二季度是全年發展的關鍵時期，要堅定信心，加強協調督導和監測預警，以超常規力度和手段抓好一攬子政策措施落地見效，確保二季度工業經濟合理增長，努力實現全年目標任務。

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會議強調，保鏈穩鍊是提振工業經濟的重中之重，要聚焦重點企業、行業、區域，加大工作力度，積極穩妥有序推進復工達產，確保產業鏈供應鏈運轉順暢。統籌疫情防控和工業生產，指導企業在疫情防控條件下穩定生產，建立完善閉環管理預案，加快提升穩產達產水平。持續實施好重點企業「白名單」制度，動態調整企業範圍，加快省級「白名單」企業區域互認。

針對汽車、集成電路、裝備製造、生物醫藥等重點行業，發揮產業鏈供應鏈暢通協調平台作用，強化上下游銜接服務，全力打通堵點卡點。加強長三角、珠三角、京津冀等重點區域跨省市協調，以點對點、一對一等方式，助龍頭企業和關鍵節點企業解決人員返崗、產品供應、物料運輸等困難，助企業開足馬力、穩產增產。此外，要把幫扶中小企業放在更加突出位置。

會議要求，全系統要迅速行動起來，以過硬作風、頑強鬥志，多措並舉推動穩增長政策措施靠前發力、落到實處。抓緊實施製造業「十四五」規劃重大工程和項目，適度超前部署5G、工業互聯網等新型信息基礎設施，加快推進重點領域節能降碳技術改造項目、重點外資項目建設進度，力爭早開工早投產早見效。

組織新一輪新能源汽車下鄉活動，推出一批信息消費示範城市和示範項目，促進汽車、家電等大宗商品消費。持續加強醫療物資、通信大數據等疫情防控支撐保障工作。增強安全發展意識，切實抓好安全生產和質量管控。加強政策解讀和輿論引導，形成齊抓落實、共克時艱的合力，以實際行動迎接中共二十大召開。

責任編輯：林佩怡

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