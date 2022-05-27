苦等救護車54分鐘 北京胸痛男子疑因延遲救治死亡 官方調查

北京順義區一名32歲男子日前突發胸痛，致電急救電話後，竟苦等54分鐘才等來救護車，但他早已暈倒失去意識，送院搶救不治。

事件曝光後，順義區委區政府和北京市衛健委成立調查組，連夜進駐順義區醫院及順義120急救分中心，展開全面調查。順義急救分中心負責人及相關責任人已停職受查。

北京一名宋姓男子，自稱是農民、也是退伍軍人，近日在網上發文（下圖），稱要為「不幸去世的兒子討回公道」，「舉報北京順義區醫院（順義區急救中心）在疫情防控期間，嚴重玩忽職守，拖延急救，害死我32歲的兒子」。

落樓等救護車 倒地失去意識

文章稱，兒子5月11日凌晨因突感胸悶、胸痛，難以緩解，於3時38分打120求救，對方接電話後，先是告知他的居住地屬於順義區劃定的疫情管控區，需向村委會報告。3時44分，對方告知急救車在距離約3公里的鎮上，急救人員正在穿防護服準備出發，且正聯繫接收醫院。

不過，到了4時03分，120告知醫院因疫情防控無發接受患者，正聯繫區婦幼醫院。惟此時兒子身體更難受，於是在女友陪同下落樓等候救護車，期間於4時21分（距求救後43分鐘）倒地失去意識（下圖），女友為他心肺復甦，並再打120。

10分鐘後，救護車凌晨4時32才到達。據女友表示，工作人員沒有持續為患者心肺復甦，也沒有用除顫儀搶救。到了5時左右，救護車到了順義區醫院，據指醫院沒有派人立即轉運患者，溝通數分鐘後才把患者送入急症診，此時早已沒有呼吸心跳，搶救兩個多小時後宣告死亡。

據文章指出，從順義區醫院到其子居住地只有5公里多，按凌晨的路況，車程只需約10分鐘。文章認為，國務院聯防聯控機制和北京市明確要求，疫情防控期間，醫療機構不能以任何理由拒絕和延誤診療，指控順義區醫院（急救中心）的做法不僅害死了其子，「給一個只有獨子的農民家庭帶來不可挽回的損失，也給抗疫工作造成嚴重不良影響、抹了黑」。

北京順義區政府周五（27日）表示，區衛健委已與逝者家屬取得聯繫，溝通有關情況，對患者不幸離世表示沉痛哀悼，對逝者家屬表示深切慰問，並積極開展善後工作。區政府將在全區醫療衛生系統檢查整改，深刻吸取教訓，舉一反三，引以為戒。順義區將對事件全面調查，一查到底，依法依規對相關責任人嚴肅處理，將嚴格落實首診負責制，絕不允許因任何原因耽誤對病人的急診救治。有關事件調查和處理情況將及時予以通報。

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責任編輯：林佩怡

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