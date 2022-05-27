國家統計局通報3省統計違法案 對造假絕不姑息

國家統計局周五（27日）通報，關於河北省、河南省、貴州省有關地區統計違法案件，合計涉及126人遭黨紀政務處分和組織處理，116間企業因提供不真實統計資料被行政處罰。

當局強調，對統計造假、弄虛作假行為始終堅持重遏制、強高壓、長震懾，發現一起、查處一起、絕不姑息，歡迎社會舉報違法行為。各地區並要從上述統計違法案件中汲取教訓、引以為戒，敬畏統計工作，維護統計數據質量。

李克強：各地次季經濟主要指標 由國家統計部門實事求是分省公布

路透報道，這是新冠肺炎疫情以來，國家統計局首次在官網披露此類地方統計違法案例。對上次是2019年12月30日。

值得一提的是，國務院總理李克強本周在全國穩住經濟大盤電視電話會上表示，對各地二季度經濟主要指標，將由國家統計部門依法依規實事求是分省公布，國務院對相關工作情況予以通報。

據國家統計局今次通報，根據群眾舉報，執法檢查組分別於2020年和2021年對河北省邢台市，河南省焦作市，貴州省畢節市、安順市有關縣區進行檢查，發現存在不同程度統計違法問題。

以河北省邢台市內丘縣、原橋西區為例，統計違法行為包括：

兩地部分規模以上工業企業統計數據失實，內丘縣部分固定資產投資項目統計數據嚴重失實，原橋西區部分限額以上批發和零售業企業統計數據嚴重失實； 兩地有關部門細化分解主要經濟指標目標任務到鄉鎮（園區）、企業，授意、指使、強令統計調查對象或者其他機構、人員編造虛假統計資料； 有關單位和個人不如實反映情況，毀棄相關證明和資料等。

駐國家發改委紀檢監察組：統計造假不收手、不收斂問題仍較突出

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁