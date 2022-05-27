王毅：美國等阻遏中國發展 不願看到非西方力量取得成功

中國國務委員兼外長王毅周五（27日）轉到基里巴斯，展開在南太平洋島國的第二站行程，與基里巴斯總統兼外長馬茂會面。

王毅表示，美國及其同夥執意把精力集中在處心積慮阻遏中國的發展上，本質就是不願看到非西方力量在世界上取得成功，不願看到發展中國家加強團結合作。

但他指出，中國和其它發展中國家的發展振興已是歷史的必然，任何人、任何勢力都不可能阻擋。而堅定支持中方維護核心利益，就是支持發展中國家自己；同樣，幫助發展中國家也是在幫助中國自己。中國願盡已所能和發展中國家一起，加快實現共同發展，攜手消除歷史不公。

據中國外交部網站，雙方同意繼續加強抗疫合作，並同意深化共建「一帶一路」、開展應對氣變合作。雙方之後出席共建「一帶一路」、防災減災、基礎設施、旅遊、民生等合作文件簽字儀式。

中澳外交角力 兩國外長分別出訪太平洋島國

王毅之前已到訪所羅門群島，此行還會薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、東帝汶。下周在斐濟的第二次中國—太平洋島國外長會上，外電報道，王毅將尋求與個太平洋島國就安全和貿易問題達成一項全面協議。

斐濟加入美牽頭印太經濟框架 王毅將訪當地

值得注意的是，美國國家安全顧問沙利文發布聲明稱，斐濟將以成員國身份加入美國牽頭的印太經濟框架（IPEF），是首個加入這一框架的太平洋島國。

在北京，外交部發言人汪文斌周五回應稱，亞太地區是和平發展的高地，不應當成為地緣博弈的棋局。真正有利地區發展的倡議應符合開放包容、互利共贏的原則，而不是人為設障築牆、製造分裂對抗，這也是地區國家的普遍訴求。

中方願同地區國家一道，踐行真正的多邊主義，構建開放型地區經濟，共同建設美好亞太家園。

另外，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）周五在訪問斐濟時警告，所羅門群島與中國簽訂安全協議，會帶來地區性後果。她又稱，自己在宣誓幾日後就訪問斐濟，展現了澳洲新政府對太平洋地區的重視。

王毅曾表示，對中所正常安全合作的任何抹黑攻擊都見不得陽光，任何干擾破壞都不可能得逞。

拜登宣布13國啟動印太經濟框架 京批評試圖孤立中國

商務部回應「印太經濟框架」︰合作不應是歧視排他

責任編輯：林佩怡

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