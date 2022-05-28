▲ 布林肯演講「軟化包裝」有馬腳 中國專家倡3招破解

美國國務卿布林肯對華政策演講，一邊表示美國不求與中國新冷戰，不求改變中國，另一邊聲稱中國是國際秩序「最嚴峻長期挑戰」，美國要以投資、聯合、競爭為三大支柱「重塑中國周邊戰略環境」。分析認為布林肯演講「軟化包裝」棉裏藏針，實質只是美國在意識到大部分國家都不願充當美方遏制中國馬前卒下，換湯不換藥來哄騙各國隨美反華。中國專家建議用3招破解。

布林肯將拜登政府對華政策概括為「投資、團結、競爭」，美聯社稱之為對華競爭「三大支柱」。

投資：美國加大投資本國，包括基建、供應鏈、教育、科研等，以保證美國競爭力。

聯合：與盟友加強合作，實現共同目標，包括「印太經濟框架」及與歐洲盟友、北約等合作。

競爭：有了資金投入和盟友支持，美國會與中國在多領域展開競爭，包括經濟、科技。

中國國際問題研究院美國研究所所長、副研究員沈雅梅指出，布林肯此次演講三條主線都是美國正在實行的戰略。美國欲加強與盟友夥伴關係，可能會更明確的開展所謂「供應鏈外交」，並聯合盟友強化對華技術出口管制。

沈雅梅認為，布林肯演講對內是一次國內動員，對美國智庫、媒體和民眾政治溝通、教育；對外旨在鞏固和盟友關係，將更多國家拉上美國戰略軌道。

如外媒此前預測，布林肯演講大致只是老調重彈，再次描述了近年來美國政府一貫態度。

這包括渲染「中國威脅論」，稱中國在經濟、外交、軍事、科技方面，有改變國際秩序的意圖和能力；

聲稱美國無意衝突或者新冷戰；兜售美式世界觀，「捍衛國際法和協議在內的全球秩序」，使所有國家能夠「共存與合作」。

沈雅梅指出，這「共存與合作」實際上是以對方的妥協讓步為代價，只是一個漂亮的字眼。

她表示，中國經濟增長和影響力上升，和更願意在全球治理領域做出更大貢獻，與世界各國共同建設新型國際關係，都被美國看成是中國對國際秩序的威脅。

「美國想要的所謂能夠合作共存的秩序，就是一個以美國利益為中心，以美國價值觀為中心的秩序。」美國要捍衛全球秩序，更多為了緩解其一直以來所做出分裂國際體系行為而引起的擔憂。

沈雅梅又稱，拜登政府繼承了特朗普對華政策一些主要元素，例如對中美關係的錯誤敘事、對中美經濟關係的歪曲解讀、以及對華的總體競爭路線。

她認為，拜登政府對華政策比前任更具有系統性，在歐洲和亞洲的戰略佈局已經全面鋪開，下一步會更具進攻性和更投機。

對於布林肯演講「軟化包裝」，美國政治新聞網Politico稱一些觀察家感到困惑。有專家形容演講包含許多矛盾，一方面說不求敵對或新冷戰，但另一方面概述了美國為了推進自身利益，而塑造中國周邊環境的步驟。

沈雅梅亦說：「布林肯演講中的兩面性給人造成一種混亂，這恰恰體現出了美國的對華政策，或者說是其外交戰略的一種欺騙性和與中國競爭對抗的隱蔽性。」

她分析，美國對華政策有兩個突出因素，搞新冷戰和貼意識形態標簽。但在當今世界，各國——特別是在全球化受益較大的國家，都希望世界是一個整體，不願用意識形態劃線，所以布林肯實際只是為了打消這些國家的疑慮，充滿欺騙性，最終會露出馬腳。

對中國來講，沈雅梅認為，可以從以下三方面入手破局：

保持定力，做好自己的事情，注重自身經濟發展和社會團結，提升抗打擊能力；

堅持獨立自主的和平外交政策，促進形成相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係；

按序推進中國外交，推進全球發展倡議、全球安全倡議的落實，為全球治理做出更大的貢獻。

中國外交部發言人汪文斌表示，布林肯演講洋洋灑灑，費盡心機，實質散布虛假信息，渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策。目的是遏制打壓中國發展，維護美霸權強權。中方對此強烈不滿、堅決反對。

汪文斌強調，中美關係正處在重要十字路口。是對立對抗，還是對話合作？是互利共贏，還是零和博弈？美方應該從中美和世界人民共同利益出發，做出正確抉擇，特別是要把拜登總統「四不一無意」的表態落到實處。

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責任編輯：連兆鋒