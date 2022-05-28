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中美舌戰！華春瑩連發21推「回敬」布林肯演講

國情動向 11:55 2022/05/28

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中美舌戰！華春瑩連發21推「回敬」布林肯演講

美國國務卿布林肯中國政策演講，分析普遍認為棉裏藏針，用詞雖較溫和，內容也不離官腔，但美國骨子裏視中國為敵，遏制中國發展、阻止中國崛起意圖沒有改變。中國外交部發言人華春瑩連發11組共21條推文，用英文點對點回擊布林肯演講。

華春瑩第1組一條Twitter推文稱：「讀讀布林肯國務卿最新涉華演講。他說美國『不是在尋求衝突或新冷戰』。然而，這番講話聽起來更像是針對中國發起的全面戰略競爭或戰爭的宣言。」

第2組共兩條推文：「布林肯國務卿說，美國會捍衛國際法......維護和平和安全。但是，等等！二戰後80%以上的武裝衝突不就是由美方發起的嗎？」

「再者這些戰爭——許多是非法發起的——已經在伊拉克、敘利亞、阿富汗造成數十萬人死亡、數千萬人流離失所和嚴重饑荒......實際上，美國沒有參與戰爭的時間只有16年。」

第3組兩條推文：「布林肯國務卿表示，美國將保護個人和主權國家的權利。但僅在過去十年，美國就入侵並操縱了超過20個國家的政權更迭。」

「槍枝暴力每年造成約4.5萬美國人死亡，最近在羅布小學有21人喪生。如果這個政府不能保護自己的人民，那麽它又如何保護其他國家的人民？」

第4組兩條推文：「布林肯國務卿表示，美國並不尋求阻止中國發揮大國作用。如果真是這樣的話，那麽美方為何要加強『五眼』聯盟，兜售『四方安全對話』，組建『奧庫斯』，並加強在中國周邊的雙邊軍事同盟？

「為何美方為從未停止干涉中國內政，從未停止支持新疆、西藏、台灣分裂勢力？」

第5組兩條推文：「布林肯說，美國並不尋求阻止中國......發展其經濟或增進其人民利益。如果真是這樣，為何美國還未取消關稅？為何還在不遺餘力地打壓中國高科技企業？」

「為何如此忙於試圖在全球供應鏈中取代中國？為何要散布諸如『安全威脅』、『強迫勞動』等謊言，剝奪中國人民或中國企業發展的權利？」

第6組兩條推文：「布林肯說，所有國家都可以在不受脅迫的情況下自由規劃自身發展道路。但是想想門羅主義，以及它如何在美國外交政策中仍然完好存在，例如針對拉丁美洲和南太平洋島國。」

「強迫各國『要麽支持我們，要麽反對我們』而選邊站又如何？凍結甚至接管他國的資產和私有財產？美國難道不才是脅迫外交的最大發明者和捍衛者嗎？」

第7組兩條推文：「布林肯國務卿說，中國讓美國工人損失了數百萬個工作崗位，對美工人和企業造成傷害。這又是找替罪羊。事實是，正是美國對華關稅戰使得美國公司損失1.7萬億美元，使得美國損失24萬個工作崗位......」

「......使得每個美國家庭每年損失1300美元！順便說一句，他是否還會將美國政府未能控槍而造成大量死亡的責任歸咎於中國？」

第8組兩條推文：「關於人權。布林肯國務卿並沒有提到羅布小學槍擊事件。難道不該是美國政客的自私、冷漠、傲慢和無能，才要為那些可怕的悲劇負責嗎？」

「如果這個政府不能保護他們自己人民的生命，那麽他們又怎麽能對其他國家的人權說教，並予以保護？」

第9組兩條推文：「布林肯表示，美國的一個中國政策與中國的不同。請明確：『一個中國』只有一個正確的版本，即世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」

「這是美國政府1979年簽署《中美建交聯合公報》以及此後所有美國政府所承認的，也是中國與包括美國在內的181個國家建立外交關系的政治前提。」

第10組兩條推文：「布林肯國務卿顯然不喜歡中國政府，並一直在小心翼翼地將中國共產黨和中國人民區分開來。但事實是，中國政府和中國共產黨在中國14億人民中擁有95%以上的滿意度和支持率。」

「多得中國共產黨領導，中國人民享有前所未有的安全和幸福，中國孩子們不用擔心在學校被槍殺，少數民族不用像喬治·弗洛伊德那樣擔心『無法呼吸』。」

第11組兩條推文：「布林肯國務卿表示，美國會與中國進行建設性接觸，這兩個偉大的國家可以和平共處。嗯，我們以前聽過這些話，並隨時準備朝著合作共贏的方向努力。」

「聽其言觀其行，美方能否兌現承諾，我們拭目以待。」

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責任編輯：連兆鋒

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