▲ 「唐氏綜合症」公仔數學書竟還被揭這些問題 內地原來9年前審定？

內地人民教育出版社出品的小學數學書，插圖公仔審美引發風波，有人形容畫得像唐氏綜合症。這課本插圖現在更被發現有更多問題，包括疑似打色情「擦邊球」。但這本數學書其實早在2013年已審定出版，為何9年後才引起爭議？

人民教育出版社的一本數學教材近日登上熱搜，網民質疑書中插圖人物形象歪嘴、斜視、眼神奇怪，像沒睡醒似的，風格與傳統上的內地課本插圖有很大差別。

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儘管人民教育出版社日前已發表聲明，表示會虛心採納意見，已着手重繪插圖。最新進展是，教育部教材局稱，他們已關注到此事，已介入調查。

但事件尚未告一段落，網民繼續在課本插圖中找到其他更大的問題。

有人發現，有些插圖還疑似打色情「擦邊球」。

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另外，一些插畫還被指存在導向問題，如小朋友衣服有星條旗圖案、女生腳上有疑似文身。

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惟更奇怪的，這課本並非剛剛才出版，而是人教育出版社編寫出版的第11套中小學教材，於2013年3月全部通過國家基礎教育課程教材專家工作委員會審查。

《新民周刊》稱，對於這一版的小學數學教材插畫，被網友普遍吐槽的有三點：醜、疑似色情、導向有問題；可以說，這些問題一個比一個嚴重。

為甚麼會這樣呢？報道引述一位曾在出版社工作的插畫師透露，市場給予插畫師的報酬很低，出版機構對插畫也不夠重視，這樣的定位與態度，勢必會影響插畫的質量。

報道指，教材插畫、童書插畫問題可能只是冰山一角。此前不受重視的插畫問題最近頻發，可能和前幾天的一個文件有關——5月23日，教育部、國家新聞出版署、中央網信辦、文化和旅遊部、市場監管總局聯合印發了《關於教材工作責任追究的指導意見》。

《指導意見》針對大中小學教材編寫、審核、出版、印制發行、選用使用等各環節存在的主要責任問題，明確追責情形和處理方式。《指導意見》強調，要嚴肅追究問責，明確教材工作責任承擔主體和追責處理方式，強調建立分工負責、協調配合的工作機制。

數學書公仔被批似唐氏綜合症 內地出版社認衰重繪

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責任編輯：連兆鋒