▲ 景甜廣告代言規違產品罰722萬人民幣 出聲明致歉

內地演員景甜為規違健康產品代言，遭廣東市監部門行政處罰，罰款合計722.12萬元人民幣（約845萬港元）。景甜周六（28日）公開致歉，表示簽訂合同前未盡審查義務，對消費者造成負面影響，自己完全接受處罰，並已第一時間全部繳納罰款。

內地傳媒報道，景甜2021年為廣州無限暢健康科技有限公司，代言一款「果蔬類」食品。公司聲稱產品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，但無有效證據證實。廣州市市場監管局立案調查後，查明該款產品只為普通食品。

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當局稱，景甜在應知法律法規規定普通食品依法不得進行治療、保健等功效宣傳，且未經有效途徑對代言商品有關功效進行核實的情況下，仍以自身名義和形象在廣告中宣稱代言商品具有「阻止油脂和糖分吸收」功效，已違反廣告法有關規定。

景甜上述廣告代言所得共計257.9萬元。廣州市天河區市場監管局依據《中華人民共和國廣告法》第六十一條的規定，對景甜作出沒收違法所得，並罰款464.22萬元的行政處罰決定，罰沒金額合計722.12萬元。

對於廣州無限暢健康科技有限公司違法行為，廣州市市場監管部門已按照有關法律規定處理。

景甜在微博發報致歉信，表示作為一名文藝工作者，本職工作應以作品為一切出發點，自己深刻認識到自身存在的工作疏漏，完全接受市場監管部門的處罰決定，並已第一時間全部繳納罰款，今後絕不代言此類相關的任何產品。

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責任編輯：連兆鋒