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谷愛凌紅裙驚豔亮相康城紅地氈 卻遭遇這尷尬一幕

社會熱點 14:17 2022/05/28

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谷愛凌紅裙驚豔亮相康城紅地氈 卻遭遇這尷尬一幕

北京冬奧中國隊兩金得主谷愛凌，首次亮相法國康城（戛納）影展！谷愛凌身穿一襲紅色長裙走上紅地氈，旋即成為鏡頭焦點。只是18歲的谷愛凌可能由於走紅地氈經驗尚淺，也可能是她的造型太過自信吸引，谷愛凌疑似在紅地氈停留太久，擋住了後面的電影主創人員，要工作人員提示了兩次才繼續走。

內地傳媒報道，谷愛凌周五（27日）出席康城影展，參與韓國電影《嬰兒轉運站》（Broker，內地譯《掮客》）首映。谷愛凌與電影主創團隊一起走上地氈，她身穿紅色長裙，長發披肩，高挑身材更受到高跟鞋加持，就像模特兒在走T型台。

    點擊圖片放大
    +2

就如在冬奧賽場，谷愛凌在紅地氈上表現相當自信，不斷地轉圈擺姿勢，只是她忙於舉手擺弄裙子，並沒有發現擋住了後面《嬰兒轉運站》主創人員。

有工作人員示意谷愛凌往前走，不過谷愛凌似乎並沒有留意到。有評論表示，其實對於很多媒體而言，谷愛凌並不是重點，電影主創們才是主要拍攝對象。

    點擊圖片放大

後面的團隊繼續走上來後，谷愛凌仍然沈浸在自己的世界裏，此時工作人員不得不再次上前，示意谷愛凌要往前走，谷愛凌這才不再停留。

對於谷愛凌的行為，網民也是褒貶不一。有些人表示谷愛凌也是走地氈的，這就說明都是地氈的主角並沒有主次之分，所以拍照並沒有甚麽問題。不過也有網民認為，谷愛凌擋住別人的鏡頭，行為舉止有點商榷。

不過，谷愛凌性格十分活潑開朗，表現也相當親民。近日有網友曬出在康城逛街時，偶遇谷愛淩的照片，透露谷愛凌不僅答應合影，還問自己買了什麽。照片中谷愛淩穿一身白色露臍裝，笑容燦爛。

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責任編輯：連兆鋒

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