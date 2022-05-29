北京和上海新冠疫情持續回落。上海市委書記李強強調，將工作重點從防疫轉移到社經發展，強調要做好走訪群眾、企業的工作。上海6月1日起，進入有明確防疫要求的公共場所和公共交通工具，須持有72小時內核酸檢測陰性證明。出入上海市的人員，須有48小時內核酸檢測陰性證明。

據國家衛健委今日通報，內地新增215宗本土感染個案， 上海的個案持續回落，單日新增122宗，包括29宗確診和93宗無症狀感染。

上海餐飲業復市續禁堂食 來返人員需持48小時核酸證明

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上海當局宣佈4點防疫措施調整

上海市政府新聞發言人尹欣在今日疫情記者會上表示，上海市疫情防控正處在向常態化防控轉換的關鍵時期，因此調整和優化核酸檢測時間要求等事宜。

尹欣宣布4點，第一，自6月1日零時起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明。

第二，離滬人員仍需要提供48小時內核酸檢測陰性證明和24小時內抗原檢測陰性證明（持有24小時內核酸檢測陰性證明者可免除抗原檢測證明）。來滬、返滬人員需要提供48小時內核酸檢測陰性證明。

▲ 上海新增降至百宗 6月起撘乘公共交通等需持72小時陰性證明

第三，對於機場港口、醫療機構、集中隔離、冷鏈物流等需要定期核酸篩查的相關行業或崗位的從業人員，以及配送寄遞、城市保障等流動人員，按照國家和上海市相關核酸檢測要求執行。

第四，上述措施，後續將根據疫情防控形勢進行動態調整。

北京單日新增染疫數21宗，當地防控措施逐步鬆綁，房山區、順義區由居家辦公改為正常上班，而朝陽區、順義區、房山區恢復公共交通服務。

責任編輯：李冰琪