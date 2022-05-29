疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟

新冠疫情放緩，上海市委常委、常務副市長吳清表示，上海市制定了《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，《行動方案》共包括八個方面、50條政策措施。

在今日的疫情記者會上，吳清表示，上海將取消企業復工復產審批制度，6月1日起不存在所謂的「白名單」。

在退稅和補貼方面，進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，在更多行業實施增值稅存量和增量全額留抵退稅，對餐飲、零售、旅遊、交通運輸、文體娛樂、住宿、會展等困難行業企業給予一次性穩崗補貼，對符合條件的用人單位給予一次性吸納就業補貼。

外貿方面，上海將幫助外資企業解決實際問題，著力穩定外資外貿企業預期和信心。

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上海市長：以超常規的力度和舉措，加快推動經濟恢復重振

同時，上海今日（29日）召開貫徹全國穩住經濟大盤電視電話會議精神工作部署會，市委副書記、市長龔正說，要按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，堅定信心、攻堅克難、奮力拼搏，以超常規的力度和舉措，加快推動經濟恢復重振。

據「上海發布」公眾號消息，龔正說，過去三個月，是上海極不容易的日子。然而在國家各相關部門、全國各地和解放軍的大力支持下，在全市人民團結奮戰、不懈努力下，疫情得到有效控製，形勢持續向好。

他指出，接下來要認清大局、把握大勢，充分認識當前形勢的極端嚴峻性和穩住經濟大盤的極端重要性。要堅定信心、奮力拼搏，堅決打贏經濟恢復和重振攻堅戰。

針對疫情，要全力築牢疫情防控屏障，加快推進掃尾清零，完善常態化防控機製，牢牢守住不發生疫情規模性反彈的底線。

責任編輯：李冰琪