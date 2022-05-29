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內地多家銀行據報接指示全力放款 新增貸款量需超越去年

經濟脈搏 16:54 2022/05/29

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疫情重創內地消費信心，4月新增貸款嚴重萎縮。官方據報已向各地銀行下達指導，要求月度新增貸款要超過去年同期，銀行要應貸盡貸，加快放款速度。

《上海證券報》從多名銀行業人士得知有關消息，官方暫時僅口頭通知，還未下發文件，但圍繞全力加大信貸投放的政策要求，銀行業已即時響應。進出口銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、浦發銀行、興業銀行、浙商銀行等已召開內部動員會議，圍繞國務院的穩經濟措施，號召全行加大信貸投放力度。

一名股份行的副行長稱，該行已佈置任務，整體思路是在自身投放能力範圍內加大投放，將企業紓困政策落實到位，按照延期還本付息等政策安排，對受疫情影響的企業應延盡延、應貸盡貸，且審慎斷貸、抽貸、壓貸，「總體來看，信貸增長保持平穩，今後會圍繞小微企業、科創企業、綠色金融等加大投放」。

上海某股份行支行人士稱，該行已要求「衝刺」6月貸款量，可能是「上不封頂」。上海某大行人士亦證實接到動員，但由於當地情況特殊，還未作具體安排。西北地區一家城商行行長則稱，已安排重點推動信貸進一步投放，但新增貸款的壓力很大，區內企業貸款需求仍然不足，接下來重點將放在中小微企等方面。

中國銀行研究院指，穩住全國經濟大盤，金融業亟需更積極作為，金融支持重點領域後續要在穩經濟發展、紓困中小企業、保就業創業三方面更主動。

責任編輯：陳建錫

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