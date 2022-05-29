英外相卓慧思談助台自衛 駐英使館強烈譴責

英國外相卓慧思稱有必要助台自衛，駐英使館發聲明譴責，批評相關政客歪曲事實，蓄意詆毀中國，敦促其停止操弄涉台問題，勿在危險道路上愈走愈遠。

駐英使館發言人27日發聲明指，這名英方政客近來一再歪曲事實，對於她的政治挑釁，我們表示堅決反對、予以強烈譴責。中國行事從來光明磊落，根據事情本身是非曲直確定政策立場。反倒是少數西方國家熱衷於散佈針對中國的虛假信息，英方上述政客顛倒是非，污衊抹黑中國，她才是典型的虛假信息散佈者。

中國歷來主張，各國應秉持相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則處理彼此關係。中方既重情義又講原則，從來不對他國搞「脅逼」。中國是愛好和平的國家，同時堅決捍衛本國主權、安全、發展利益。任何人、任何勢力在台灣問題上挑戰一個中國原則，都是與14億多中國人民為敵，都必然會遭到有力回擊。

聲明指，中方敦促英方政客停止操弄涉台問題，停止在國際上煽風點火、挑撥離間，切實恪守一個中國原則的承諾，不要在危險的道路上越走越遠。

卓慧思同日到訪捷克及與該國外長討論國際局勢，她讚揚捷克對中國的經濟脅逼採取了堅定立場，又指各國必須確保台灣擁有能力自衛。

責任編輯：陳建錫