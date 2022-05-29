王毅批美國「三觀」嚴重偏差 中方從不向脅迫退讓

中國外長毅駁斥美卿布林肯的對華演說，批評美國的世界觀、中國觀，以及中美關係觀都出現嚴重偏差。美國沿襲霸權邏輯、推行集團政治，已實際上成為國際秩序的亂源。他強調中國從不向訛詐脅逼退，美方應作出正確抉擇，把精力放在踐行和平共處、合作共贏上。

正訪問南太平洋諸國的王毅28日接受媒體專訪，回應布林肯在演說中把中國視為國際秩序長期挑戰等說法。他指，該篇政策記講反映出美國的世界觀、中國觀，中美關係觀都出現了嚴重偏差。中方要告訴美方的是，這個世界不是美方描繪的世界，國際社會最緊迫任務是促進經濟復甦，維護和平安寧。

他指，國家主席習近平的「一帶一路」、全球安全倡議得到國際社會普遍歡迎，反而美方堅持逆歷史潮流的「中心論」和「例外論」，只會引發衝突對抗，分裂國際社會。

布林肯發表對華戰略演說這樣形容中國 不尋求新冷戰（附直播重溫）

【中美角力】外交部7點反駁布林肯 促放下圍堵遏制中國執念

中美有競爭，但不應是惡性競爭

「我們要告訴美方的是，中國不是美國臆想中的中國。」王毅指，中國的發展振興有着清晰歷史邏輯和強大內生動力，不是世界的威脅和挑戰。中國靠的是共產黨的堅強領導，人民團結、勤勞和奮鬥。中國的目標光明磊落，就是讓人民過上更好日子，為世界作出更大貢獻，而不是去取代誰挑戰誰。

對於中美關係發展，他引述習近平的話指，兩國能否處理好彼此關係攸關世界前途，美方首先應意識到單極霸權不得人心，集團對抗沒有前途，小院高牆封閉退步，脫鉤斷供損人害己。中美之間也會有競爭，但不應是惡性競爭，中方願公平地比一比，誰能把國家治理得更好，誰能為世界作出更多貢獻。

王毅同還指，中方從不向訛詐脅逼退讓，將堅定捍衛主權、安全和發展利益，任何打壓只能使中國人民更團結。他呼籲美方作出正確抉擇，把精力放在踐行合作共贏等方面。

美駐華大使館發表布林肯對華演說全文 迅速被微信屏蔽

布林肯演講「軟化包裝」有馬腳 中國專家倡3招破解

責任編輯：陳建錫