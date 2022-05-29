上海出招救經濟 四大板塊措施針對哪些方面？

上海疫情和封控政策重創經濟，市政府今日（29日）宣布推出《加快經濟恢復和重振行動方案》，共50條政策措施，內容可分為全力助企紓困、復工復產復市、穩定三大需求、以及強化支撐保障等「四大板塊」，已明確要求全市各部門、各區抓緊制定實施細則，千方百計為各類企業紓困，重振上海經濟。

全力助企紓困：針對企業實際困難，從階段性緩繳「五險一金」和稅款、擴大房屋租金減免範圍、多渠道為企業減費讓利、加大退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼等方面，綜合實施「緩免減退補」政策。在緩繳方面，餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業以及受疫情影響的中小微企業，可緩繳社會保險費等。在減免方面，除減免房租外，對符合條件的企業減免房產稅和城鎮土地使用稅，對非居民用戶給予3個月水費、電費、天然氣費10%財政補貼等。在退稅和補貼方面，加大增值稅留抵退稅政策力度，在更多行業實施增值稅存量和增量全額留抵退稅，對等困難行業企業給予一次性穩崗補貼。

復工復產復市：針對復產卡點堵點提出分類指導、動態修訂復工復產復市疫情防控指引、取消企業復工復產復市不合理限制（6月1日起取消企業復工復產「白名」單制）、擴大企業防疫和消殺補貼範圍、建立長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通國內國際物流運輸通道等，支持各行業復工，穩步提高達產率。

穩定三大需求：圍繞穩外資穩外貿、促進消費加快恢復、發揮投資關鍵性作用等方面，提出一系列有力度的政策舉措，全面增強經濟內生動力。在穩外資方面，建立重點外資企業復工復產專員服務機制，啟用重大外資項目線上服務系統，進一步支持跨國公司在滬設立地區總部和外資研發中心，穩定外資企業預期和信心。在穩外貿方面，加大出口退稅、出口信用保險等支持力度，鼓勵港航企業減免貨物堆存費和滯箱費，助力外貿企業履約訂單。

在促消費方面，以大宗消費為抓手，新增非營業性客車牌照額度，按照國家政策要求階段性減徵部分乘用車購置稅，對置換純電動汽車的個人消費者給予一次性10000元人民幣補貼，支持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券。在擴投資方面，加強城市更新規劃編制、政策支持和要素保障，年內完成中心城區成片舊區改造，提速零星舊區改造。全力推動在建項目復工和新項目開工建設，支持擴大企業債券申報和發行規模，將新型基礎設施等納入地方專項債券支持。

強化支撐保障：圍繞資金、土地、人才、營商環境等方面，提出一批支撐保障性的政策措施，同時進一步研究儲備一批新的政策措施。在要素保障方面，加快涉企專項財政資金撥付和執行進度，完善專項資金使用和評價方式，統籌用於對經營困難的企業給予房租、貸款利息、擔保費、穩崗就業等補貼。支持中小微企業無縫續貸，深入實施「浦江之光」行動；按照國家政策要求，將商業匯票承兌期限由1年縮短至6個月，對民營企業債券融資交易費用能免盡免。

保障土地要素供給，盡快啟動土地市場交易，增加年度建設用地計劃。在民生保障方面，多渠道穩定和擴大就業，加大培訓補貼力度，落實高校畢業生見習補貼、求職創業補貼等各項支持政策。優化人才直接落戶、居轉戶、購房等條件，吸引和留住各類人才。通過發放一次性補貼等形式，保障困難群眾生活。在優化營商環境方面，實施市場主體紓困優化營商環境專項行動計劃，加大政府採購支持中小企業力度，穩定平台企業及其共生中小微企業的發展預期。

疫情放緩 上海出台50條政策措施重振經濟

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責任編輯：陳建錫