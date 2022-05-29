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神舟十四號載人飛船運抵酒泉 近日擇機發射

社會熱點 21:37 2022/05/29

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神舟十四號載人飛船近日將擇機發射，火箭組合體已垂直轉運到內蒙古酒泉衞星發射中心發射區。執行「問天」實驗艙發射任務的長征五號B遙三運載火箭，亦已完成出廠前所有研製工作，並安全運抵海南文昌航天發射場。

中國載人航天工程辦公室表示，神舟十四號載人飛船與長征二號F遙十四運載火箭組合體，已轉運至發射區。目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃展開發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

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而長征五號B遙三運載火箭，將與先前運抵的問天實驗艙，一起開展發射場區總裝和測試工作。目前，發射場區各參試系統正在按計劃開展任務準備。

據中國載人航天工程辦公室此前消息，神舟十四號預計6月發射升空。載人飛船乘組由三名航天員組成，將在軌駐留6個月，並與神舟十五號航天員首次實現在軌輪換，實現無間斷有人駐留太空站。兩個乘組6名航天員將共同在軌駐留5-10天，航天員系統將面臨更加嚴峻的挑戰。

此外，神舟十四號乘組將配合地面完成太空站組裝建設工作，從單艙組合體飛行逐步建成三艙組合體飛行狀態，並將首次進駐問天實驗艙和夢天實驗艙，以及首次利用氣閘艙實施出艙活動。

責任編輯：易燕丹

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