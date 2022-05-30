內地增122宗本土病例 上海周三起有序恢復小區出入及公共交通（更新版）

內地新冠肺炎疫情持續回落，昨日（29日）新增122宗本土病例，包括20宗確診和102宗無症狀感染。上海佔67宗，續創兩個半月來新低，大部分在隔離管控中發現。北京則有12宗，續創一個月新低。豐台區部分區域今日起實施封閉管理，區內人員原則上居家隔離、足不出戶。

*更新 上海有序恢復正常生活秩序

上海新增6宗確診及61宗無症狀感染，其中2宗確診是早前無症狀感染者轉歸，1名確診者在人群篩查中發現，其餘病例都在隔離管控中發現。

閔行區在社區篩查中發現一名陽性感染者，22歲女患者有咳嗽咳痰等症狀，過去14天內未離開過居住地，活動軌跡僅限於所住大院內。目前，相關接觸者已落實隔離管控。

上海：不得以任何理由限制居民出入

上海市疫情防控工作領導小組辦公室今日傍晚發佈通告，指當前上海市疫情已得到有效控制，形勢持續向好，決定星期三（6月1日）零時起，有序恢復住宅小區出入。除中高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，不得以任何理由限制居民出入。

同時，市域內地面公交、軌道交通全網恢復基本運營，對江輪渡（含三島客運）有序恢復運行。另終止施行機動車電子通行證制度，巡游出租車、網約車恢復正常運行；除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。

此外，上海市衛健委表示，目前全市單日最大檢測能力達到850萬管以上，可以滿足全面復工復產後的核酸檢測需求。隨著疫情形勢逐步向好，將不斷釋放常態化檢測需求。當局在居民社區、辦公場所、工業園區、地鐵站周邊、交通場站等區域佈局常態化核酸採樣點，構建15分鐘核酸「採樣圈」，已設置完成約 1.5萬個點位。

北京豐台部分區域管控至下月9日

北京新增本土病例包括8宗確診和4宗無症狀感染，個案涉及海淀、朝陽、豐台、西城和東城區。據北京日報不完全統計，剛剛結束的周末，北京解除封控、管控措施的區域以及解封的地鐵超過70個，迎來「解封高峰」。

不過，為遏制疫情擴散蔓延，豐台區部分區域由今日起至6月9日實行管控措施，範圍包括榴鄉路（不含）以東、方莊南路（不含）以西、南三環東路（不含）以南、石榴莊大街-東鐵營大街（不含）以北合圍區域。

以上區域內的小區實施封閉管理，除核酸採樣、扔垃圾、取快遞（佩戴N95口罩）外，人員原則上居家隔離、足不出戶。管控時間將根據核酸檢測結果和疫情形勢動態調整。

責任編輯：易燕丹

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