內地增122宗本土病例 北京豐台區部分區域實施封閉管理

內地新冠肺炎疫情持續回落，昨日（29日）新增122宗本土病例，包括20宗確診和102宗無症狀感染。上海佔67宗，大部分在隔離管控中發現。北京則有12宗，豐台區部分區域今日起實施封閉管理，區內人員原則上居家隔離、足不出戶。

上海新增6宗確診及61宗無症狀感染，其中2宗確診是早前無症狀感染者轉歸，1名確診者在人群篩查中發現，其餘病例都在隔離管控中發現。

閔行區在社區篩查中發現一名陽性感染者，22歲女患者有咳嗽咳痰等症狀，過去14天內未離開過居住地，活動軌跡僅限於所住大院內。目前，相關接觸者已落實隔離管控。

上海市衛健委表示，目前全市單日最大檢測能力達到850萬管以上，可以滿足全面復工復產後的核酸檢測需求。另隨著疫情形勢逐步向好，將不斷釋放常態化檢測需求。當局在居民社區、辦公場所、工業園區、地鐵站周邊、交通場站等區域佈局常態化核酸採樣點，構建15分鐘核酸「採樣圈」，已設置完成約 1.5萬個點位。

豐台部分區域管控至下月9日

北京新增本土病例包括8宗確診和4宗無症狀感染，個案涉及海淀、朝陽、豐台、西城和東城區。

為遏制疫情擴散蔓延，豐台區部分區域由今日起至6月9日實行管控措施，範圍包括榴鄉路（不含）以東、方莊南路（不含）以西、南三環東路（不含）以南、石榴莊大街-東鐵營大街（不含）以北合圍區域。

以上區域內的小區實施封閉管理，除核酸採樣、扔垃圾、取快遞（佩戴N95口罩）外，人員原則上居家隔離、足不出戶。管控時間將根據核酸檢測結果和疫情形勢動態調整。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁