在岸離岸人民幣兌美元齊彈逾500點 在岸價收復6.65關

美元指數持續走弱，加上內地疫情向好，人民幣兌美元連續第二日大漲。離岸人民幣兌美元一度收復6.66關口，日內升逾500點，過去兩個交易日累計升值約1000點。

在岸人民幣兌美元亦持續走強，日內漲超500點，現報6.6472元。人民幣兌美元中間價今日報6.7048，較上一交易日上調339點。

內地疫情趨緩，昨日新增新冠肺炎確診本土病例20宗及本土無症狀感染102宗，合計本土陽性122宗，按日大降逾四成。

同時，經濟穩增長持續發力。昨日《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》印發，包括八個方面、50條政策措施，內容包含階段性緩繳「五險一金」和稅款、擴大房屋租金減免範圍、多渠道為企業減費讓利、加大退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼。

據澎湃新聞報道，發展和改革委主任華源介紹稱，初步測算，本輪《行動方案》提出的政策措施疊加3月底市政府出台上輪「21條」政策，預計全年將為市場主體減負各類資金規模達到3000億元以上。

平安證券：年內人民幣貶值上限已近

平安證券指出，自今年4月19日以來，人民幣匯率一改此前偏強格局轉為快速貶值，但是預計年內人民幣對美元匯率進一步走貶的空間已較有限。今年末美元兌人民幣匯率的上限或在6.85左右，年內最高值有可能突破這一水平，但「7」這個關鍵點仍然較難突破。

主要原因包括，首先美元進一步上沖的動能較為有限。日元和歐元貶值對美元指數的推升作用面臨衰減，使得美元催動人民幣匯率繼續走貶的可能性較小。同時中國經濟逐步回暖。疫情衝擊趨於緩和、房地產「鬆綁」政策已在路上、財政政策「靠前發力」。此外，輸入性通脹的掣肘增強。考慮到人民幣匯率貶值可能對今年6月及以後的PPI同比產生3個百分點左右的推動，以及下半年CPI同比運行區間或將升高至3%左右。這都將使中國貨幣政策的掣肘增強，限制中美貨幣政策分化的幅度，減弱人民幣貶值壓力。

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責任編輯：蒯宇澄

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